俄羅斯在“北方四島”舉行軍事演習 3000餘俄軍參加

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據路透社報導，俄羅斯東部軍區新聞局當地時間3月25日發布消息稱，3000餘名俄軍及數百輛戰鬥和特種裝備正在參加在南千島群島（日本稱北方四島）舉行的軍事演習。演習有可能以俄羅斯近年加強軍備的北方四島為主實施。

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據日本放送協會（NHK）報導，俄羅斯軍方周五表示，南千島群島有3000多名士兵和數百輛軍車正進行演習，模擬反登陸作戰中如何對搶灘的敵軍展開攻擊。

日本在第二次世界大戰1948年8月宣布投降後，蘇聯隨即佔領庫納希爾島（日稱國後島）、伊圖魯普島（日稱擇捉島）、施科坦島（日稱色丹島）、哈伯邁群島（日稱齒舞群島）。

隨着俄羅斯全面入侵烏克蘭，日本首相岸田文雄3月7日在國會參議院預算委員會上，明確表示北方四島是“我國固有領土”。據了解，在日本前首相安倍晉三執政期間，考慮對與俄羅斯領土談判的不良影響，日方曾經避免使用該表述。

俄羅斯外交部21日宣布中斷包含北方四島領土問題在內的對日和平條約締結談判後，這是首次在當地舉行軍演。數百輛軍用車輛等參加，進行了反擊敵人登陸的演習等。

日本以俄羅斯入侵烏克蘭為由實施對俄制裁。俄外交部在聲明中批評稱“關於烏克蘭局勢，日本單方面採取了非友好關係的限制”，並稱“在這樣的條件下，不可能討論簽署對兩國關係而言重要的文件。”

據悉，俄外交部周五還表示，為了回應日本對俄羅斯實施制裁，俄羅斯暫停日本公民免簽證前往上述爭議島嶼的資格。