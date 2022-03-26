原定在華盛頓舉行的美國與東盟特別峰會被無限期推遲

美國/東盟/印太

美國白宮曾於2月28日宣布，拜登總統將於3月28日至29日在華盛頓主辦美國與東盟國家的特別峰會。據Politico新聞網站周五引述熟悉日程變化的四位消息人士稱，白宮已無限期推遲最初定於下周與東南亞各國領導人舉行的此次特別峰會。

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美國白宮新聞秘書珍·普薩基此前在一份聲明中把這次峰會稱為是歷史性的。“這次特別峰會將展示美國對東盟的持久承諾，認識到東盟在為該地區最緊迫的挑戰提供可持續解決方案方面發揮的核心作用，並紀念美國與東盟建立關係45周年，”她在聲明中說。

此前，拜登參加了2021年10月的東盟-美國視頻首腦峰會。在峰會上，他宣布了1.02億美元的新舉措，以擴大美國與東盟在一系列議題上的接觸，包括新冠疫情復蘇和衛生安全、應對氣候危機、刺激經濟增長、促進性別平等和婦女賦權並深化人與人之間的聯繫等。主辦這次美國東盟特別峰會也是拜登政府推出的《美國印太戰略》的一部分。

本周五，美國國家安全委員會發言人在給Politico的一份聲明中說：“總統期待着歡迎東盟領導人到華盛頓特區參加美國-東盟特別峰會。為確保受邀的東盟領導人都能參加，我們正在與東盟夥伴密切合作，以確定這次會議的適當日期”。

據了解，拜登將在下周二與來訪的新加坡總理李顯龍會面，討論美國在印太地區的存在，如供應鏈和海上安全，以及俄羅斯入侵烏克蘭等區域和國際性議題。

拜登在過去一個月里越來越關注俄羅斯對烏戰爭；他將於周六結束對布魯塞爾和華沙為期四天的訪問，那裡的戰爭和隨後對俄總統普京的制裁一直是他與歐洲和亞洲盟友及夥伴商議的首要議程。

本月早些時候，柬埔寨外長向路透社表示，一些東南亞領導人無法在白宮宣布的日期前往華盛頓，這就首次提出了推遲美國與東盟特別峰會的可能性。文萊、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南都是東盟組織的成員國。