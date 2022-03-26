澳籍女記者成蕾下周出庭受審 澳外長發表聲明表示關切

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澳大利亞外交部長佩恩（Marise Payne）3月26日通過聲明表示，該國政府獲知澳洲公民成蕾將於3月31日出庭受審。據路透社引述知情人士的話報導，審理成蕾“泄露國家機密”案的法庭將是北京市第二中級人民法院，具體的開庭時間是下周四上午9點。

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成蕾曾是中國環球電視網（CGTN）英語頻道的主持人，2020年8月失蹤，當月14日，澳洲政府接獲中國政府通知，成蕾在中國北京被監視居住的方式被刑事偵查，但尚未進入審查起訴階段。隨後她於去年2月被中國當局以涉嫌“為境外非法提供國家秘密罪”正式逮捕。

路透社曾聯絡中國外交部尋求評論，但是沒有立即得到回應。不過中國外交部此前稱，成蕾的權利得到完全的保障。據稱，成蕾曾在北京的澳大利亞人圈中活躍。

去年8月她被拘押滿一年時，成蕾的一些朋友和前同事發表一封公開信，對成蕾在拘押期間的健康狀況、安全和照顧表達嚴重關切，堅信成蕾並沒有做錯任何事情。公開信呼籲中國政府立即將她釋放。公開信的聯署人包括幾位著名的澳大利亞記者以及成蕾之前在中國環球電視網的同事。

澳大利亞外長佩恩周六通過聲明表示：“中國當局已通知澳大利亞政府，澳大利亞公民成蕾女士將於2022年3月31日接受審判。澳大利亞政府經常提出對成女士的福利和拘留條件的嚴重關切。我們的官員定期訪問她，最近一次是在3月21日。”

聲明稱：“我們希望根據國際規範，達到基本的公正、程序公平和人道待遇的標準。我們還要求根據中方在澳中雙邊領事協議中的義務，允許澳大利亞官員出席3月31日對成女士的庭審。”