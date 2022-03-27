岸田文雄在防衛大學畢業式上訓話：堅決反對以武力單方面改變現狀

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日本首相岸田文雄3月27日在位於神奈川縣橫須賀市的防衛大學畢業儀式上發表講話。他在向畢業生的訓話中提及俄羅斯入侵烏克蘭，並稱“決不允許在印度-太平洋地區，尤其是在東亞地區憑藉實力單方面改變現狀”。他還指出：“隨着事態的發展，世界和我國或將迎來戰後最大的危機。”

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岸田文雄向畢業生訓話說：“今天，在防衛大學的畢業典禮上，我想向所有畢業生表示祝賀，並對那些在日益嚴峻的國際形勢下，包括俄羅斯對烏克蘭的侵略，這一動搖國際秩序基礎的暴行，將在我國未來的國防中發揮核心作用的人說幾句話。俄羅斯最近對烏克蘭的侵略威脅到了國際秩序的基礎，而國際社會經過長期的艱苦努力和犧牲，已經建立了國際秩序。根據事情的發展，世界和我們國家將面臨戰後最大的危機。”

岸田文雄說：“迄今為止，我國對俄羅斯進行了嚴厲的譴責，並與七國集團和國際社會合作，隨着局勢的發展，採取了靈活而嚴厲的制裁措施。我本人參加了最近面對面舉行的七國集團首腦會議，並向國際社會重申了七國集團的強大團結。在我訪問印度和柬埔寨期間，我還確認，在任何地區都不能容忍以武力單方面改變現狀的行為。”

岸田文雄說：“此外，我國一直在向烏克蘭提供援助，堅定地表明我們對正在與侵略作鬥爭並努力捍衛其家園的烏克蘭人民的強烈聲援。自衛隊還提供了防彈衣、頭盔、冬裝和緊急口糧。包括日本在內的國際社會現在的選擇和行動將決定國際秩序的未來趨勢。在我們達到這樣一個重大的時代轉折點時，國際社會必須團結起來，堅決反對以武力單方面改變現狀。”

岸田文雄說：“而且，我們決不允許在印度-太平洋地區，特別是在東亞地區以武力改變現狀的這種單方面行為。從日本未來的外交和安全角度來看，這一點也極為重要。我希望你們所有人在對危機和局勢保持堅定認識的同時，履行本政府最重要的責任，即確保我們國家的生存，保護公民的生命和財產。”

岸田文雄說：“目前的國家安全戰略是在大約八年前制定的。在過去的八年裡，我國周圍的安全環境發生了巨大的變化，變得更加嚴峻，更不用說俄羅斯在烏克蘭的侵略了。朝鮮多次高頻率地發射彈道導彈，最近甚至發射了一枚新的ICBM（洲際彈道導彈）。中國並沒有停止其單方面改變東中國海和南中國海現狀的企圖，反而使其更加惡化。”

岸田文雄說：“在殘酷的現實面前，你們的前輩們每天都在執勤的第一線，在緊張的導彈防禦、警戒監測和東海的爭奪中沒有一刻停歇。昨天，我參加了日本海岸警衛學院的畢業典禮，自衛隊和海上保安廳之間的合作正變得更加重要。在這種情況下，制定新的《國家安全保障戰略》、《防衛大綱》和《中期防衛力整備計畫》是一項緊迫的任務。我們將加快對這三份文件的審議，同時不忽視我國面臨的嚴酷現實，包括烏克蘭的局勢。”

岸田文雄說：“而為了堅決捍衛我們的領土、領海和領空，以及我們公民的生命和財產，我們不會排除任何選擇，而是會考慮這些選擇，並從根本上加強我們的防禦能力。”

岸田文雄說：“親愛的畢業生們，在今天的國際社會，任何一個國家單獨保護自己的和平與安全是不現實的。換句話說，我們處在一個甚至作為現實主義的一部分也需要國際合作的時代，而我所提倡的‘新時代現實主義外交’正是建立在這樣的情況下。特別是在像目前這樣的危機中，加強與共享自由、民主、人權和法治等普世價值的夥伴的具體合作是極其重要的。”

岸田文雄說：“我們與我們唯一的盟友美國達成一致，進一步加強美日聯盟的威懾和應對能力，這是地區和平與繁榮的基石，我本人在與拜登總統的會晤中也堅定地確認了這一點。在制定新的國家安全戰略和其他措施時，我們將對此進行密切討論，以確保我們兩國的戰略完全吻合。”

岸田文雄說：“對於澳大利亞，今年1月，莫里森總理和我簽署了《澳大利亞-日本互惠准入協議》。這將進一步促進我們兩國的安全和防務合作。歐洲國家也通過向我國周邊地區派遣一系列海軍艦艇，顯示了他們對印太地區的堅定承諾，英國‘伊麗莎白女王’號航空母艦去年首次訪問日本就是一個象徵。”

岸田文雄說：“因此，我國與盟友和同志們的合作進入了一個新階段。聯盟和夥伴關係並不是簡單地在形成後就結束。 有必要不斷地、反覆地努力，以確保這些紐帶保持牢固。你們是這種安全合作的基石。請在促進與盟友和志同道合的國家的聯繫方面成為一個領導者。”

岸田文雄在訓示最後說：“親愛的畢業生們，我相信，在日益嚴峻的國際形勢面前，公眾對自衛隊的期望和感情正變得更加強烈。面對日益嚴峻的國際形勢，人民對自衛隊的期望和願望更加強烈。請再次將這一誓言銘記於心，永遠不要忘記你們每一個人都是承擔人民生命和和平生活方式的堡壘的強烈意識。最後，我希望你們盡最大努力履行你們的崇高職責，使自衛隊永遠不辜負人民的信任和期望。”

據共同社報導，同樣到場參加典禮的日本防衛大臣岸信夫也在講話中指出：“所有人都看得出，日本周邊和世界正在步入劇烈變動的時代。”報導指，畢業儀式採取防止新冠疫情蔓延的措施而縮小規模舉行。會場內僅向代表頒發畢業證書，縮短了畢業生的逗留時間。不含留學生的本科畢業生為479人，其中有64名女性。留學生共22人，分別來自柬埔寨、蒙古國、菲律賓、泰國、東帝汶、越南、老撾、緬甸。