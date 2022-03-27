韓候任總統尹錫悅下月將派團赴美討論雙邊政策

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自首爾方面消息，韓國候任總統發言人金恩慧3月27日在書面簡報中表示，候任總統尹錫悅決定將於下月向美國派遣“韓美政策協議代表團”，與美方就兩國關切廣泛交換意見。

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據韓聯社報導，尹錫悅派出的代表團將由韓美關係領域5名左右的專家組成，韓國國民力量籍議員樸振擔任團長。金恩慧介紹稱，此舉旨在與美方就彼此關切進行全面且務實的磋商，從而保障雙邊合作在新政府上任後順利展開。金恩慧表示，代表團將儘早啟程赴美，並與美國政府、國會、智庫等各界主要人士會面，就韓美同盟、朝鮮問題、東亞及全球問題、經濟安全事務廣泛交換意見。

報導指出，分析認為，尹錫悅一直強調加強韓美同盟的政策基調，且朝鮮近期發射洲際彈道導彈加劇韓半島緊張局勢，使得韓美合作的必要性進一步凸顯。這些都與尹錫悅在正式上任前派團赴美不無關係。鑒於此，尹錫悅派出的代表團可能將磋商的重點放在加強韓美同盟及對朝政策協調上。

屆時，雙方是否會就尹錫悅和美國總統拜登會談時間等問題談出具體結果備受關注。代表團雖並非以正式特使身份訪問美國，但也不排除向拜登轉交尹錫悅親筆信的可能性。此外，被問及為何向美派遣“政策協議代表團”而非“特使”時，金恩慧表示，特使是國家首腦授權的赴他國執行特定任務時的使節，以當選總統身份派遣特使並不妥當。若有必要，還將研討向其他國家派遣代表團的方案。

值得一提的是，韓國青瓦台發言人樸炅美和金恩慧周日各在記者會上表示，總統文在寅和尹錫悅將於28日下午6時在青瓦台正式會面並共進晚餐。韓國總統秘書室長俞英民和候任總統秘書室長張濟元將陪同出席。據悉，文在寅和尹錫悅原定於本月16日會面，但在會面4小時前取消該計畫。報導指出，雙方在文在寅任內人事問題和總統辦公室遷址問題方面存在較大分歧，導致會面告吹。