中國外交部指責澳大利亞驅逐中國留學生

中批澳洲取消中國留學生簽證

中國外交部3月29日稱，近期澳大利亞數次對中國入境留學生進行盤查，檢查手機及個人物品，認定大學軍訓課為“軍事訓練”，以隱瞞軍事訓練經歷為由取消簽證並遣返，中方已向澳大利亞提出嚴正交涉。

廣告 繼續瀏覽後續

據中國官媒報道，外交部發言人汪文斌周二在答覆提問時，還敦促澳方停止“這種損人不利己”的做法，為中澳人文交流與教育合作營造良好氛圍，提供必要條件。

此前，中國英文媒體《中國日報》周一在微博上貼文稱，有知情人士表示，近日有一名中國赴澳留學生在悉尼機場入境時受到邊境執法人員的盤查，並以其隱瞞軍事訓練為由當場取消簽證。中國日報還說，上個月另一名留學生入境澳大利亞時，被發現手機中有軍訓照片後也被拒絕入境。

中國日報稱澳大利亞的做法損害中國留學生的合法權益，令人懷疑背後有政治目的。報道並沒有援引任何消息來源。

據路透社報道，澳大利亞一名邊境管理局發言人表示，他們不對具體的個案發表評論，但澳大利亞政府有權對提供虛假信息的外國旅行者取消簽證。

自1989年中國爆發由大學生主導的有廣泛社會階層參加的天安門民主運動6月4日遭到解放據野戰部隊殘酷鎮壓後，中共當局開始要求大學生在入學後首先接受幾個星期到一個月的“軍事訓練，被稱大學生軍訓，接受洗腦教育。至今，中國幾千所大學都要求入學新生接受軍訓。

中國留學生因軍訓被拒入境是中國與澳大利亞近年關係緊張中發生的又一最新衝突。自2013年以來，澳大利亞和中國的關係一直在惡化，而近年更是急劇惡化。