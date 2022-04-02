印澳簽訂自由貿易暫時協定

澳大利亞/印度/自由貿易暫時協定

印度和澳大利亞周六簽署了一項暫定的自由貿易協定，雙方削減了數十億美元商品的關稅。2020年，印度是澳大利亞的第七大貿易夥伴，約佔其出口的4%。該臨時協議降低了澳大利亞對印度85%以上的出口關稅。兩國之間的貿易額在去年達到170億美元。澳大利亞出口羊肉、煤炭和其他商品，印度主要提供服務。

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據法新社發自新德里的報道稱，這兩個簽署國是與美國和日本組成的四邊聯盟的成員，而該聯盟被認為是對中國的一種制衡。

印度商務部長皮尤什-戈亞爾和他的澳大利亞同行丹-特漢在新德里和堪培拉同時簽署了該經貿合作協議。據戈亞爾評論說，印度和澳大利亞是 "天然的合作夥伴，被民主、法治和透明的共同價值觀所約束"。

澳大利亞與主要貿易夥伴中國的關係正處於低谷，許多澳大利亞產品受到制裁。北京對中國電信巨頭華為被排除在澳大利亞5G（高速互聯網）網絡的鋪設之外，以及澳大利亞要求對冠狀病毒大流行的起源進行獨立調查感到特別不滿。

印度和中國也正經歷着關係的急劇惡化。2020年6月，中國和印度軍隊在西藏和印度拉達克地區邊境的控制線上發生的最新衝突，據新德里稱，造成印度方面20人死亡，據北京稱，造成中國方面4人死亡。

澳大利亞總理莫里森說，周六簽署的自由貿易協定 "發出了一個明確的信息，即民主國家正在共同努力，確保我們供應鏈的安全"。

據該報道，印度和澳大利亞之間關於全面協議的談判在十多年前就已啟動，但在2015年陷入停滯。目前，一項全面的貿易協定正在談判中，據稱莫里森的目標是在年底前簽署。