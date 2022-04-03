伊朗稱美伊就恢復2015年核協定接近達成協議

核協定

據伊朗官方的伊斯蘭共和國通訊社報道，伊朗稱已經就恢復2015年核協定接近達成協議。此前，德黑蘭已將解決有關恐怖主義制裁問題上僵局的最新建議提交給了華盛頓。

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彭博社報道說，伊朗外長阿卜杜拉希揚表示，伊朗的建議已經通過歐洲調解人轉給美國的談判人員，目前在等待華盛頓的回應。有關美國重返伊朗核協議、解除伊朗石油出口制裁的談判，過去一個月一直處於擱置狀態。

美國上周表示，對很快重新恢復伊朗核協議不是很有信心，因為伊朗希望華盛頓改變前總統特朗普2018年將伊朗伊斯蘭革命衛隊定為外國恐怖組織的決定。伊斯蘭革命衛隊是伊朗很有權勢的一支準軍事武裝。

報道援引伊朗外長周日與聯合國秘書長古鐵雷斯通話時說的一句，“目前球在他們那邊”。伊朗外長在電話中還對在也門達成一個兩個月的停火表示歡迎。伊朗支持的胡塞武裝從2015年開始一直同沙特阿拉伯為首的聯軍進行戰鬥。

法新社報道說，根據伊朗外交部的一份聲明，伊朗外長在電話中說，“我們已將我們就剩下問題的建議通過歐盟資深談判人員轉給了美方，現在球在美國的球場一邊。”

報道表示，古鐵雷斯強調了維也納談判的重要性，並表達了雙方能儘快達成協議的願望。