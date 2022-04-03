巴基斯坦總理逃過議會彈劾 危機卻未解

巴基斯坦/伊姆蘭-汗

巴基斯坦總理伊姆蘭-汗周日逃過了一項不信任動議案表決，巴基斯坦國民議會的副議長拒絕將不信任案付諸表決。巴基斯坦總理與此同時宣布要解散議會並提前舉行選舉。伊姆蘭-汗指控美國陰謀，對他與俄羅斯以及中國關係過密不滿，伊姆蘭-汗並要解散議會。目前尚不清楚伊姆蘭-汗是否有把握在提前大選中獲得多數議員席位支持。

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這一轉折發生在巴基斯坦總理處於非常糟糕的境地之時。幾天前，伊姆蘭-汗失去了逃避遭彈劾下台所需的議會多數。伊姆蘭-汗的反對者提出不信任案，他們指責伊姆蘭-汗經濟管理不善和外交政策失誤。

但在會議開幕時，國民議會副議長卡西姆-蘇里（Qasim Suri）提出異議。議會副主席是伊姆蘭-汗的忠實支持者，他從一開始就宣布拒絕接受譴責動議，他認為該動議違反憲法並受到外國勢力的陰謀鼓動。

幾分鐘後，伊姆蘭-汗在國家電視台的一次講話中宣布，他要求巴基斯坦總統阿菲爾-阿爾維解散國民議會。他說：“我們將向公眾呼籲，提前舉行選舉，讓全國人民決定。”

伊姆蘭-汗的巴基斯坦正義運動黨(PTI, Pakistan Movement for Justice)上周失去了議會多數席位，當時一個聯盟黨表示其7名議員將隨與反對派投票。而十多名總理的PTI議員也改換了陣營，儘管該黨領導層試圖通過法律挑戰來阻止他們投票。

據法新社說，星期天，警察用集裝箱砌壘封鎖了通往國民議會的街道，儘管伊姆蘭-汗在前一天曾呼籲他的支持者和平示威，來反對他指控的所謂國外組織的將他趕下台的 "陰謀"。伊姆蘭-汗稱他的對手為 "小偷"、"懦夫 "和 "操縱者"，並暗示他仍有牌可打。伊姆蘭-汗說，“我有一個明天的計畫，別擔心。” 他承諾：“我將向他們展示威力，並在議會面前擊敗他們。”

本周早些時候，伊姆蘭-汗曾指責美國對巴基斯坦事務進行干涉。據當地媒體報道，伊姆蘭-汗收到了巴基斯坦駐華盛頓大使的報告，該大使稱記錄了一名美國高級官員告訴他的話，如果總理離職，兩國的關係會更好。

華盛頓對此完全否認。

伊姆蘭-汗指責美國希望他下台，因為他拒絕與美國對俄羅斯和中國的立場保持一致。

69歲的伊姆蘭-汗(Imran Khan)是一名前國家板球運動員，他正被他的反對者指責為經濟管理不善--飛速的通貨膨脹、疲軟的盧比和沉重的債務--以及外交政策失誤，他正面臨著自2018年當選以來的最大政治危機。

政府還面臨著來自巴基斯坦塔利班Tehreek-e-Taliban Pakistan（TTP）的更大威脅，該組織已宣布計畫在齋月期間對安全部隊發動 "襲擊"。

伊姆蘭-汗面對兩個主要的反對黨--巴基斯坦人民黨（PPP）和巴基斯坦穆斯林聯盟（PML-N）的壓力。這兩個政黨過去主宰了巴基斯坦政治數十年。但他們的執政期間不時發生軍事政變。直到伊姆蘭-汗通過向選民承諾掃除數十年的腐敗等事項獲得勝選，並建立了一個執政聯盟，但目前伊姆蘭-汗失去了執政聯盟的支持。

據一些分析家說，伊姆蘭-汗也失去了軍隊的支持，而軍隊是巴基斯坦政治權力的關鍵。自1947年獨立以來，巴基斯坦發生了四次成功的軍事政變和至少同樣多的未遂政變，該國在軍事統治下曾經度過三十多年。據法新社說，沒有任何一位巴基斯坦總理曾任滿過整個任期。