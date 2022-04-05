拜登將宣布美英澳將合作發展高超音速武器

美國/英國/澳大利亞

據英國《金融時報》4月5日報導， 美國、英國和澳大利亞將合作開發高超音速武器，擴大三邊安全協議，即奧庫斯協議（AUKUS）的合作範圍，旨在幫助華盛頓及其盟友應對中國的快速軍事擴張。

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報導引述三位知情人士的話透露，美國總統拜登（Joe Biden）正準備與澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）和英國首相約翰遜（Boris Johnson）公布就三國去年達成的奧庫斯協議的這一最新發展。其中一位知情人士說，最早可能於周二在華盛頓宣布這一消息。

白宮沒有立即回應評論請求。報導指，推動合作開發高超音速武器，標誌着澳英美三國為應對中國在印太地區的崛起而加強合作的最新努力。

去年，這三個國家簽署了包括由美國和英國幫助澳大利亞獲得核動力潛艇的多方面軍事和技術協議，即奧庫斯協議。該協議是在五角大樓認識到中國已在高超音速武器的開發方面取得了飛躍性進展後，加大了對該技術的努力。

報導稱，中國已經進行了數百次高超音速導彈的測試，這種導彈的飛行速度超過了五倍音速。這遠遠多於美國軍方，後者只進行了不到十餘次測試。

該報此前曾報導，中國去年試射了一枚通過火箭助推進入太空的高超音速武器，並繞地球飛行一周。這種武器被稱為高超音速滑翔飛行器（HGV)，在飛越南中國海時發射了一枚發射物。美國國防部的軍事科學家們對此感到驚訝，中方已經克服了物理定律的一些限制，這些限制使得以這種速度飛行的武器很難發射導彈。

美國印太司令部司令阿奎利諾（John C. Aquilino）和太空司令部司令迪金森(James H. Dickinson)最近接受英國《金融時報》採訪時表示，美國和澳大利亞正在加強雙方在太空和網絡領域的合作，部分原因是對中國高超音速武器的擔憂日益增加。

阿奎利諾在澳洲的愛麗斯泉與澳方安全和情報官員在松樹溝舉行為期兩天的會議之前說：“識別、跟蹤和防禦這些高超音速導彈的能力確實是關鍵所在。”

報導稱，高超音速導彈的發展給美國帶來了問題，因為它們可以在飛行中以非常高的速度進行機動，而不像彈道導彈那樣遵循特定的軌跡，使它們更容易被攔截。中國去年測試的系統使發送高超音速武器到南極上空成為可能，這給美國的導彈防禦系統帶來了另一個問題，這些系統旨在應對來自北極上空的導彈威脅。

迪金森在最近的採訪中表示，他的首要任務是提高“太空領域意識”，這意味着探測和跟蹤導彈威脅的能力，並且美國及其合作夥伴必須在這一努力中進行更多的投資。