巴基斯坦總理下颱風險加劇

巴基斯坦/伊姆蘭·汗

巴基斯坦最高法院裁定，總理伊姆蘭·汗為避免不信任投票而解散議會的行為違反了憲法。該裁決為議員們投票罷免這位總理鋪平了道路。如果巴基斯坦議會明天得以表決彈劾案，反對派稱有足夠的票數將伊姆蘭·汗趕下台。而反對派領導人夏巴茲·謝里夫很有可能被選為下任總理。但中國和俄羅斯已經表達了對伊姆蘭·汗的支持。

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據華爾街日報今天報道說，巴基斯坦總理在法庭失利，下颱風險加劇。據巴基斯坦最高法院表示，議會可以在周六就伊姆蘭·汗的去留進行投票表決。反對派政客表示，他們有足夠的票數將伊姆蘭·汗趕下台。如果伊姆蘭·汗被罷免，議會將選出繼任者。

有望成為下一任總理的反對派領導人夏巴茲·謝里夫(Shehbaz Sharif)表示：“這個國家2.2億人民的祈禱得到了回應。”他說：“憲法得救了，巴基斯坦得救了。”據反對派領導人們表示，他們將尋求組建一個由夏巴茲·謝里夫領導的政府，並計畫推翻伊姆蘭·汗修改的選舉法，然後舉行新的全國大選。夏巴茲·謝里夫是流亡倫敦的前總理納瓦茲·謝里夫(Nawaz Sharif)的弟弟。

據該報道，伊姆蘭·汗一方之前在法庭上辯稱，議會程序不能在法庭上被挑戰，他所在政黨誓言要抗爭到底。支持他的議員可能從議會辭職，但目前還不清楚他們如何才能防止伊姆蘭·汗在不信任投票中失利。

伊姆蘭·汗表示，他已召集內閣於周五開會，並將於周五晚間向全國發表講話。這位前體育明星在Twitter上用板球打比喻說：“我一直並將繼續為巴基斯坦而戰，直到最後一球。”

伊姆蘭·汗指責反對派與美國密謀推翻他的領導，美國由此被捲入了這場巴基斯坦國內政治鬥爭。美國和反對派否認了這一指控。

今年2月，在俄羅斯入侵烏克蘭的當天，伊姆蘭·汗前往莫斯科與俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)舉行會晤，此舉招致了美國和歐洲的批評。

該報道說，中國和俄羅斯已經表達了對伊姆蘭·汗的支持。