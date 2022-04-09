日菲舉行首次外長防長2+2會談：為實現自由和開放的印太進行合作

日本/菲律賓/印太

日本和菲律賓4月9日在東京舉行了兩國之間的首次外長、防長“2+2”會談。兩國在會後通過聯合聲明表示：“四位部長還確認，作為共享基本價值觀和戰略利益的海洋鄰國的戰略夥伴，他們致力於進一步加強協調，以應對區域和國際問題，並為實現‘自由和開放的印度-太平洋’而進行合作。”

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日本外務大臣林芳正、防衛大臣岸信夫和菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin, Jr.）及國防部長洛倫紮納（Delfin Lorenzana）共同出席了此次會談。據悉，林芳正在會議開始時表示：“中國繼續在東中國海和南中國海單方面改變現狀的企圖。日本和菲律賓這兩個海洋國家之間的合作正變得越來越重要。”洛欽說：“冷戰已經結束，但地區內的安全環境已變得更加複雜。日本和菲律賓的關係是本地區穩定的基石。”雙方還在會議期間就受俄羅斯入侵後的烏克蘭局勢交換了意見。

據日本外務省介紹，周六的這場“2+2”會談持續了約90分鐘。菲律賓是繼美英法德等國後，第9個與日本建立了外長、防長“2+2”會談關係的國家，也是東盟內自印尼後第2個與日方進行此類高級別磋商的成員國。林芳正當天還與洛欽舉行了兩國外長之間的會談。日菲會後發表的聯合聲明指出：“四位部長歡迎日本和菲律賓之間首次召開‘2+2’會議。四位部長還確認，作為共享基本價值觀和戰略利益的海洋鄰國的戰略夥伴，他們致力於進一步加強協調，以應對區域和國際問題，並為實現‘自由和開放的印度-太平洋’而進行合作。”

就區域和國際局勢，聲明表示：“關於烏克蘭局勢，日方指出，俄羅斯對烏克蘭的侵略是對國際法的公然違反，危及國際秩序的基礎。此外，四位部長確認，兩國將以協調的方式作出回應，承認俄羅斯對烏克蘭的侵略構成了對國際法的公然違反，並危及國際秩序的基礎，敦促立即停止使用武力並立即從烏克蘭撤軍，尊重法治、烏克蘭的主權和領土完整，並反對任何以武力單方面改變現狀的做法。”

聲明續指：“關於東中國海和南中國海的局勢，四位部長共同表示嚴重關切，並同意確保遵守2016年7月關於南海的仲裁裁決和國際法，特別是《聯合國海洋法公約》。四位部長還就朝鮮的核和導彈活動交換了意見，包括其最近於3月24日發射的洲際彈道導彈，並確認日本和菲律賓將繼續協調處理朝鮮問題，包括立即解決被綁架日本人問題。四位部長同意繼續為實現‘自由和開放的印度-太平洋’和《東盟印太展望》進行協調。”

就兩國間包括安全問題在內的雙邊合作，聲明表示：“四位部長同意開始考慮促進互訪以及相互提供用品和服務的框架，以進一步加強和促進合作，如日本自衛隊和菲律賓武裝部隊之間的演習。展望未來，日方將繼續進行審議，包括締結《互惠准入協議》以及採購和交叉服務協議的可能性。”

聲明補充說：“四位部長同意在蘇祿-西里伯斯海及其周邊地區加強海上安全、加強互聯互通、人力資源開發、反海盜、反恐和防止暴力極端主義等領域的合作，並重申了支持棉蘭老島和平進程的重要性。此外，四位部長還討論了旨在實現政治目的的經濟脅迫和網絡安全問題，並就加強促進經濟安全的雙邊合作達成一致意見。”

就雙方在國際舞台上的合作，聲明介紹稱：“四位部長就協調聯合國安理會改革以及維護和加強核裁軍和核不擴散制度達成了一致意見。菲律賓方面重申支持日本爭取成為未來聯合國安理會的常任理事國。四位部長肯定了兩國為2023年的東盟-日本友好合作50年而共同努力。”

日菲外長會後，日方發表的聲明還指出：“在開始時，林外相對日菲關係在杜特爾特政府下享有‘黃金時代’這一事實表示歡迎，並對首屆雙邊‘2+2’會談的成功召開，以及兩國領導人在2017年宣布的日本五年內履行公共和私人財政的承諾表示歡迎。兩位部長就進一步加強應對區域和國際問題的協調以及為實現‘自由和開放的印度-太平洋’的合作交換了意見。”