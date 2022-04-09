美印太協調員坎貝爾月內將到訪所羅門群島進行遊說

美國/所羅門群島/印太

據英國《金融時報》4月9日報導，美國國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）正準備前往所羅門群島訪問，這是一次罕見的高級別訪問，凸顯了華盛頓對這個太平洋國家與中國之間或將達成安全協議的警惕。

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據四位知情人士透露，坎貝爾將在本月飛往所羅門群島。預計他將與美國國務院負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）共同訪問該國。此前，所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）4月6日與澳大利亞兩位高級情報官員舉行了會晤，重點討論引發爭議的所羅門群島與中國的安全合作協議草案。

經媒體曝光草案文件後，索加瓦雷3月29日首次承認在網上流傳索羅門群島與中國之間的安全協議草案存在，並批評外界對兩國安全談判的強烈反應讓他感到“很受侮辱”。報導指， 自從所羅門群島在2019年從台北轉向北京的外交效忠以來，美國對這一南太平洋島國的立場越來越擔心。在一份安全協議草案泄露後，這些擔憂更加強烈，該草案將使中國在太平洋獲得立足之地，而該地區離澳大利亞、新西蘭和夏威夷比離北京更近。

報導指， 這一中所兩國之間尚未簽署的安全協議為中國在該國島嶼上部署軍隊和警察鋪平了道路。協議內容還包括，中國的安全人員將守衛在所羅門群島停靠的任何中方船隻。美國國務院的一位高級官員表示：“這是一份範圍相當廣泛的協議，似乎為未來在所羅門群島部署中華人民共和國的安全和軍事力量敞開了大門。”該官員補充稱：“我們對這可能意味着我們在太平洋島嶼上的朋友的安全利益感到擔憂。”

該官員指出：“我們會擔心，如果中華人民共和國的安全，甚至可能是軍事力量以不透明、不合作、不協作的方式被引入該地區......。這很可能會加劇緊張局勢。”

索加瓦雷一直否認該協議將允許中國在所羅門群島建立一個軍事基地。不過，澳大利亞國家情報辦公室總監希勒（Andrew Shearer）和澳大利亞秘密情報局總幹事西蒙（Paul Symon）本周訪問了所羅門群島首都霍尼亞拉，這凸顯了澳洲等太平洋國家的擔憂。

澳大利亞國防部長達頓（Peter Dutton）就該協議在受訪時表示，中方關於不尋求在距離澳大利亞不到2000公里的地方建立軍港的保證是不可信的。達頓稱：“目前，他們正在告訴所羅門群島政府，在所羅門群島不會有一個軍港。我非常懷疑這一點，我認為這不是真誠的，我認為這是一種宣傳，應該叫停。”

據澳大利亞廣播公司（ABC）報導，達頓則拒絕透露他或任何澳方高級官員最近是否與任何所羅門群島領導人表達過澳大利亞的關切。達頓對記者說：“正如你們所知，國家情報辦公室總監和秘密情報局的負責人最近一直在與索加瓦雷總理談話。”

達頓補充說：“通過我們的高級專員和外交貿易部，以及在（聯邦）警察專員一級進行了大量的接觸，以及我們能夠接觸到的許多其他方式，包括私下接觸和其中一些已經公開披露。”

在二戰期間，所羅門群島是1942至1943年間發生的瓜達爾卡納爾島戰役的地點，此役在幫助盟國扭轉對日本的戰爭方向方面起到了關鍵作用。今年1月，坎貝爾在參加華盛頓智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）的研討會時曾提及，太平洋是最有可能出現“戰略意外”的地區，例如在當地出現中國的軍事基地。

坎貝爾在這場研討會中還警告說，美國及其盟友有“非常短的時間......來全面加強我們的工作”。他的訪問旨在恢復美方與所羅門群島的接觸，並在美國計畫自1993年以來首次在該國開設大使館之際進行。

一位知情人士介紹稱，坎貝爾正在創建一個名為“太平洋夥伴”的倡議，以幫助太平洋島國應對來自北京的影響力活動。來自美國國務院的官員還介紹說，美方本周向所羅門群島捐贈了逾52000劑新冠疫苗，這是繼去年年底向該國捐贈10萬劑疫苗之後的又一次捐贈活動。

該官員說，美國還在幫助所羅門群島清除二戰遺留下來的未爆武器，而美國海岸警衛隊正在處理相關的非法捕魚問題。