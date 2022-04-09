美國和印尼年度雙邊軍演參與國今年擴大至14個國家

印度尼西亞/美國/印太

印度尼西亞陸軍在4月7日發布的一份新聞稿中介紹稱，印尼和美國軍方正將其年度雙邊演習——“哥魯達盾2022”演習（Garuda Shield 2022）擴大到14個國家參與。

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印尼陸軍指出，來自英國、澳大利亞、日本、馬來西亞、新加坡和加拿大等國的部隊將在8月1日至14日參加“哥魯達盾2022”演習。該新聞稿補充說，這一美國和印尼之間的第16屆雙邊軍演將包括實彈演習、特別行動和航空部分以及其他訓練科目。

演習的擴大正值印太地區緊張局勢升溫之時，分析人士認為此舉表明印尼在軍事合作方面已向美國而非中國靠攏。

據美國有限電視新聞網（CNN）報導，去年的“哥魯達盾2021”演習涉及兩個美國陸軍師的約1000名美軍士兵，以及他們的數千名印尼同行參與。

美國陸軍在去年的演習前發表聲明稱：“為期兩周的‘哥魯達盾’聯合演習繼續鞏固美國-印度尼西亞主要防務夥伴關係，並推進合作以支持自由和開放的印太地區。”據了解，“哥魯達盾”演習通過指揮所、野外訓練、實彈射擊、航空和醫療演習提供現實的訓練和教育機會。

印度尼西亞位於南中國海的南部邊緣，由於相關海域存在多方主權聲索和中方在南海人工造島和軍事化活動，在過去的幾年裡，該片海域一直是各國軍事活動的溫床。