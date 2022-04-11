日首度發現奧密克戎變異株XE 日本首度發現奧密克戎變異株XE案例 患者到過美國 發表時間： 11/04/2022 - 22:43 XE pourrait avoir une contagiosité supérieure de 9,8% par rapport à BA.2, le variant aujourd'hui majoritaire au Royaume-Uni et en France. © DS 作者： 法廣 2 分鐘 日本厚生勞動省11日表示，一名抵達東京成田機場的30多歲女性感染了奧密克戎變異株XE，這是日本首度發現奧密克戎變異株XE案例，這名女性曾到過美國。 廣告 繼續瀏覽後續 日本朝日電視台新聞網報導，這名30多歲女性3月26日搭機抵達東京成田機場（位於千葉縣），無癥狀，曾打過兩劑疫苗。這名女性在機場接受檢疫檢查時，呈現新冠病毒陽性反應，後來經過詳細檢查，確定是感染Omicron變異株XE。 這是日本境內發現感染奧密克戎變異株XE的第一個病例。XE為奧密克戎的2種亞型BA.1及BA.2混合體 。日本國立感染症（傳染病）研究所表示，XE傳染速度比BA.2還要快12.6%。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 日本