日首度發現奧密克戎變異株XE

日本首度發現奧密克戎變異株XE案例 患者到過美國

XE pourrait avoir une contagiosité supérieure de 9,8% par rapport à BA.2, le variant aujourd'hui majoritaire au Royaume-Uni et en France. © DS

作者： 法廣 2 分鐘

日本厚生勞動省11日表示，一名抵達東京成田機場的30多歲女性感染了奧密克戎變異株XE，這是日本首度發現奧密克戎變異株XE案例，這名女性曾到過美國。