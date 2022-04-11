韓國防長和聯參議長會見北約軍委會主席：雙方就烏克蘭局勢進行了討論

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自首爾方面消息，韓國國防部長徐旭和聯合參謀本部（聯參）議長元仁哲分別於當地時間4月11日上午和下午會見了來訪的北約軍事委員會主席、荷蘭海軍上將羅布·鮑爾（Rob Bauer）。據悉，雙方就烏克蘭局勢等問題進行了討論。

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據韓聯社報導，韓國國防部對此介紹稱，徐旭周一下午在位於首爾龍山的國防部大樓會見鮑爾，雙方就強化韓國與北約安全合作的方案及韓半島等地區安全形勢交換意見。

鮑爾向韓方介紹了包括烏克蘭問題在內的歐洲近期安全情況，並對韓國其間作為國際社會負責任的一員為解決烏克蘭問題積極貢獻力量表示感謝。鮑爾強調，北約和韓國共享和平、民主、人權等核心價值，北約高度重視同韓國在國防領域的合作。徐旭應鮑爾的請求介紹了近期韓半島局勢。

據了解，元仁哲稍早也會見了到訪的鮑爾。據韓國聯參介紹，鮑爾會晤元仁哲時表示，韓國是北約重要的國際夥伴，今後將與韓方繼續開展軍事交流，進一步加強雙方合作。鮑爾還對韓國在俄羅斯入侵烏克蘭後積極支援烏方表示感謝。雙方一致認為，朝鮮持續研發核導對韓半島乃至地區安全以及世界和平構成重大威脅。

報導指，鮑爾此次訪韓是對去年11月元仁哲訪問位於比利時首都布魯塞爾的北約總部的回訪，旨在強化韓國和北約之間的軍事交流。韓國國防部指出，這是北約軍委會主席第二次訪韓，上次是6年前的2016年5月。

鮑爾當天則通過推特表示：“很榮幸在大韓民國受到聯參議長元仁哲將軍的接見。”他介紹稱，雙方探討了區域安全、烏克蘭的局勢，“以及我們如何能夠加強韓國和北約之間的軍事合作。”