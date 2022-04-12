安倍：美國必須向世界表明其將保衛台灣不受中國入侵

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日本前首相、眾議院議員安倍晉三4月12日在美國《洛杉磯時報》發表署名評論文章，探討了俄羅斯入侵烏克蘭與台灣問題的相似和不同之處。

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安倍晉三稱：“俄羅斯對烏克蘭的入侵讓很多人想起了中國和台灣之間充滿矛盾的關係。但是，雖然烏克蘭和台灣的情況有三個相似之處，但也有很大的不同。第一個相似之處是，台灣和中國之間存在着非常大的軍事力量差距，就像烏克蘭和俄羅斯之間一樣。而且，這種差距每年都在擴大。第二，烏克蘭和台灣都沒有正式的軍事盟友。兩國都被迫獨自面對威脅或攻擊。”

安倍晉三稱：“第三，由於俄羅斯和中國都是聯合國安理會的常任理事國，擁有否決權，因此在他們參與的衝突中不能依靠聯合國的調解職能。目前俄羅斯對烏克蘭的攻擊就是這種情況，在任何有關台灣的危機中也會是這種情況。”

安倍晉三稱：“但是，圍繞台灣的情況甚至更加令人不安。雖然台灣沒有盟友，但他有《台灣關係法》，這是一部1979年的美國法律，要求美國向台灣提供‘必要數量的防衛物資及技術服務，以使台灣能夠維持足夠的自衛能力’。這項法律的作用是對美國不願意明確說他將在台灣受到攻擊時‘保衛台灣’的一種補償形式。這種安排現在應該改變。”

安倍晉三稱：“在回應俄羅斯對烏克蘭的侵略時，美國很早就表示，不會在烏克蘭的防務中部署美國軍隊。但在談到台灣問題時，美國採取了戰略模糊的政策。這是差異的第二點：美國是否會在涉及台灣的危機中進行武力干預仍不清楚。”

安倍晉三稱：“由於美國傾向於不明確其如何應對台灣受到攻擊的立場，中國（至少到目前為止）被勸阻不要採取軍事冒險行動。之所以如此，是因為中國的統治者必須考慮到美國確實會進行軍事干預的可能性。同時，美國的模糊迫使台灣考慮美國不會進行軍事干預的可能性，這也使島上的激進獨立團體望而卻步。”

安倍晉三稱：“幾十年來，美國一直堅持其兩面性的政策。但烏克蘭和台灣之間第三個最重要的區彆強烈表明，現在是美國重新考慮其做法的時候了。簡單地說，烏克蘭是一個毫無疑問的獨立國家，而台灣卻不是。”

安倍晉三稱：“俄羅斯的入侵不僅是對烏克蘭領土主權的武裝侵犯，而且還試圖用導彈和炮彈推翻一個主權國家的政府。在這一點上，國際社會對國際法和《聯合國憲章》的解釋沒有爭議。雖然各國參與制裁俄羅斯的程度不同，但沒有國家聲稱俄羅斯沒有嚴重違反國際法。”

安倍晉三稱：“當俄羅斯吞併克里米亞時，國際社會最終默許了，儘管俄羅斯侵犯了烏克蘭的主權。鑒於這一先例，如果中國領導人也採用 ‘地區’——而不是國家征服的邏輯，他們很可能期望世界會更加寬容，這並不令人驚訝。”

安倍晉三稱：“這種邏輯使得戰略上的模糊性站不住腳。只要美國足夠強大，可以維持這種政策，只要中國的軍事實力遠不如美國，這種模糊政策就非常有效。但那些日子已經過去了。美國對台灣的模糊政策現在正在助長印太地區的不穩定，它鼓勵中國低估美國的決心，同時使在台北的政府不必要地焦慮。”

安倍晉三稱：“鑒於自採取戰略模糊政策以來情況的變化，美國應該發表一份不會被誤解或多重解釋的聲明。現在是美國明確表示其將保衛台灣免受任何中國入侵企圖的時候了。在我擔任首相期間，每當我與習近平主席會面時，我總是規定向他明確傳達，他不應該誤判日本保衛尖閣群島（中國稱釣魚島）的意圖，日本的意圖是堅定不移的。”

安倍晉三稱：“發生在烏克蘭身上的人類悲劇給我們上了慘痛的一課。我們在台灣問題上的決心，以及我們捍衛自由、民主、人權和法治的決心，不能再有任何懷疑的餘地。”