日本據報已受邀參加澳英美“奧庫斯”協議

日本/美國/印太

《產經新聞》4月12日引述多名日本官員的話報導稱，美國、英國和澳大利亞已經就日本加入“奧庫斯”協議（AUKUS）這一印太地區的安全框架與日方進行了接觸。

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澳英美三國在去年9月宣布達成“奧庫斯”協議，其合作項目包括美英承諾向澳大利亞提供核動力潛艇等一系列的科技研發和技術轉讓合作。報導指，據認為，與日方接觸的目的是將日本的技術能力納入高超音速武器的開發和電子戰能力的增強。雖然日本政府內部對加入“奧庫斯”協議有積極的意見，但日方已與美國、英國和澳大利亞這三個國家有一個各自的雙邊合作框架。日本政府內部的一些人正在考慮仔細評估其參與的效果。

報導引述多名日本政府官員的話說，美國、英國和澳大利亞這三個國家都曾就加入“奧庫斯”協議與日本進行過非正式接觸。除了開發高超音速武器和電子戰能力外，在網絡、人工智能（AI）和量子技術等先進技術領域，還有望與日本技術能力產生協同效應。

日本首相岸田文雄3月27日在防衛大學畢業儀式上發表講話時曾提及：“在今天的國際社會，任何一個國家單獨保護自己的和平與安全是不現實的。換句話說，我們處在一個甚至作為現實主義的一部分也需要國際合作的時代，而我所提倡的‘新時代現實主義外交’正是建立在這樣的情況下。特別是在像目前這樣的危機中，加強與共享自由、民主、人權和法治等普世價值的夥伴的具體合作是極其重要的。”

岸田在講話中隨後舉例談到了日本近來在安全問題上與美澳英三國的接觸。報導指，日本與英國和澳大利亞都擁有“戰略夥伴關係”，並與兩國都簽署有國防設備和技術轉讓協議。

報導稱，日本一直在帶頭努力實現“自由開放的印度-太平洋”（FOIP）。對參加“奧庫斯”協議持積極態度的日本政府官員認為，一個以美國及其盟友為中心的框架對於應對崛起的中國是必要的。另一方面，日本與美國、英國和澳大利亞三國都已有雙邊合作框架。但有些領域日本不能參與，比如核動力潛艇技術，有些人認為即使日本要與“奧庫斯”協議合作，也應該暫時限於個別領域的合作。