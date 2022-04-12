美國總統拜登初定5月24日左右訪問日本

美國/日本

美國總統喬·拜登11日宣布，他將於5月訪問日本，出席將在日本舉行的日美印澳“四邊機制” （Quad）峰會。

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日本首相岸田文雄12日在官邸與訪日的美國參議員（前駐日大使）哈格蒂等人舉行會談。哈格蒂在會談後向媒體提到拜登預計5月訪日一事，並表示這次訪問“反映了這個地區的重要性”。美國現任駐日大使伊曼紐爾等人會談時在座。

美國總統拜登11日與印度總理莫迪舉行在線會談的開始時表示，為出席日美印澳 “四邊機制”首腦峰會，他將於5月下旬訪日。他表示“很高興5月24日前後能在日本見到您”。

拜登這次出訪將自去年1月上任以來首次訪問包括日本在內的亞洲。

訪問日本時，拜登計畫與日本首相岸田文雄單獨會面。除了譴責俄羅斯的暴力行為，還將以中國和朝鮮為背景，表示不會允許在印太地區“以武力改變現狀”。拜登還考慮訪問韓國，與將於 5月10 日就任的韓國總統尹錫悅舉行首次會晤。

面對面的“四邊機制”峰會已於去年九月在華盛頓舉行。 白宮發言人普薩基在11日的新聞發布會上說。“總統很期待訪問亞洲，但細節尚未確定。”

日本內閣官房長官松野博一12日在新聞發布會上表示，“拜登總統訪問日本的具體日程尚未確定，但目前正在調整中，以便在今年上半年實施。”