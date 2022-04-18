平壤頻繁試射導彈之際，美朝鮮問題特使抵達首爾訪問

美國/韓國/朝核危機

韓國外交部朝鮮半島和平安全事務特別代表盧奎德2022年4與18日在首爾，與來訪的美國朝鮮問題特使金星容會面。

朝鮮當局再次試射旨在改善其戰術核武器能力的裝置之際，美國朝鮮問題特使金星容18日抵達韓國首都，與韓國有關領導人展開為期五天的會談，商談對朝政策。

廣告 繼續瀏覽後續

平壤當局自年初以來不斷試射導彈，其頻繁度已超過以往。根據朝鮮官方通訊社17日發布的消息，平壤新近試射一枚新的戰術核武器導航發射裝置。該消息稱，新裝置對大幅提高遠程導彈火力以及戰術核武器效力十分重要。在此之前，平壤曾在上月試射一枚遠程彈道導彈。這些試射行動都違背了聯合國相關決議案的禁令。朝鮮主要的核試驗基地近期也有活動跡象，令人懷疑朝鮮是否正為新的核試射做準備。

平壤當局不斷試射導彈，改善其軍備，導致韓國境內圍繞韓國是否開發核武器的討論重新擡頭。

美國特朗普總統任期內，平壤當局一度暫停了核武試驗以及遠程導彈試射，但圍繞朝鮮半島去核化的美朝談判並未取得任何進展。

金星容此次首爾zhi'xing正值美韓兩國展開為期9天的年度聯合軍演。美韓聯合軍演年年遭遇平壤當局的嚴辭抨擊。軍演近年縮小規模。據韓國三軍參謀部17日發布的消息，這是一次利用計算機進行的模擬演習，旨在訓練防衛指揮協調，並不是真正意義上的軍事演習。

此時也是韓國政壇權力交接前夕。新當選總統尹錫悅將在5月10日宣誓就職，取代力主與朝鮮展開政治對話的現任總統文在寅。尹錫悅在朝核問題上主張對朝強硬。

金星容在首爾將與韓國外交部朝鮮半島和平安全事務特別代表盧奎德以及其它韓國高層負責人會談。據韓聯社報道，金星容抵達當日表示，美國將繼續與韓國就朝鮮局勢密切合作。他並表示，美國隨時願意與平壤，展開對話，無預設條件。

不過，到目前為止，平壤當局始終沒有接受此項提議。