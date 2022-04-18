白宮“印太沙皇”本周將率團訪問所羅門群島等3個太平洋島國

美國/所羅門群島/印太

白宮方面4月18日通過聲明宣布， 美國國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）及國務院負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）將率領一個美國政府官員代表團，對斐濟、巴布亞新幾內亞和所羅門群島這三個太平洋島國進行訪問。

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白宮周一發布的聲明稱：“本周，國家安全委員會印太（事務）協調員庫爾特·坎貝爾和負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達將帶領美國政府官員代表團訪問三個太平洋島國。斐濟、巴布亞新幾內亞和所羅門群島。該代表團將包括來自國家安全委員會、國務院、國防部和美國國際開發署的代表，將尋求進一步深化我們與該地區的持久聯繫，並推進一個自由、開放和具有復原力的印度-太平洋。”

聲明補充說：“在夏威夷，代表團將與美國印太司令部的高級軍事官員和區域合作夥伴進行磋商。在斐濟、巴布亞新幾內亞和所羅門群島，代表團將與政府高級官員會面，以確保我們的夥伴關係為整個太平洋島嶼和印太地區帶來繁榮、安全與和平。他們還將會見太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）的代表，該論壇是區域行動的重要推動者，以討論對整個太平洋地區至關重要的問題。”

聲明稱：“此行是在國務卿安東尼·布林肯（Antony Blinken）2月份訪問該地區的基礎上進行的，在此期間，政府發布了美國的印太戰略，並進一步加強了我們對太平洋地區民主和繁榮的共同承諾。”

英國《金融時報》4月9日曾報導稱，坎貝爾和康達將率團前往所羅門群島訪問，這是一次罕見的美國高級代表團訪問，凸顯了華盛頓對這個太平洋國家與中國之間或將達成安全協議的警惕。

據澳大利亞廣播公司（ABC）報導，根據一份外泄的中國-所羅門群島協議草案，北京將被允許在所羅門群島駐紮海軍船隻和安全人員，以保護中方在此的數十億美元的基礎設施投資。而該地區離澳大利亞、新西蘭和夏威夷比離北京更近。