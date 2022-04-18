英首相約翰遜本周將訪問印度：民主國家和友邦團結起來至關重要

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英國首相約翰遜（Boris Johnson）4月17日通過推特宣布，“本周我將前往印度，以深化我們國家之間的長期夥伴關係。”他指出：“當我們面臨來自專制國家對我們的和平與繁榮的威脅時，民主國家和朋友們團結起來是至關重要的。”

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約翰遜表示：“印度作為一個經濟大國和世界上最大的民主國家，在這個不確定的時代是英國高度重視的戰略夥伴。我對印度的訪問將實現對我們兩國人民真正重要的事情——從創造、就業和經濟增長，到能源、安全和國防（領域）。”

據英國首相府發布的聲明介紹：“英國首相將於本周訪問印度，在全球經濟挑戰和來自專制國家的威脅面前，深化我們與一個領先的民主國家的長期夥伴關係，促進和平與繁榮。這次訪問將於星期四（4月21日）在艾哈邁達巴德開始，與主要企業會面，並討論英國和印度蓬勃發展的商業、貿易和人員聯繫。這將是英國首相首次訪問古吉拉特邦，該邦是印度第五大邦，也是英國約一半英裔印度人的祖籍地。”

聲明指：“隨後，首相將於周五（4月22日）前往新德里，與莫迪總理（Narendra Modi）會面。兩位領導人將就英國和印度的戰略國防、外交和經濟夥伴關係進行深入會談，旨在加強我們的緊密夥伴關係，並加強在印太地區的安全合作。在古吉拉特邦，首相預計將宣布對英國和印度的關鍵行業進行重大投資，促進國內的就業和增長，並在尖端科學、健康和技術方面進行新的合作。”

聲明稱：“首相將利用這次訪問推動今年早些時候啟動的（英國和印度）自由貿易協定談判取得進展。據預測，到2035年，與印度達成的協定將使我們的貿易總額每年增加280億英鎊，並使整個英國的收入增加30億英鎊。”

去年，兩國首腦達成了英印全面戰略夥伴關係，印方宣布向英國投資超過5.3億英鎊，並承諾在貿易、衛生、氣候、國防和安全方面深化雙邊關係，以及加強兩國之間的人文交流。

在英國政府去年3月16日發布的《安全、防務、發展與外交政策綜合審查——競爭時代的全球化英國》報告中，印度被確定為英國的“優先關係”，並被英方邀請作為嘉賓參加去年在卡比斯灣舉行的七國集團峰會。

約翰遜原定於去年1月訪問印度，但由於新冠病毒阿爾法變異株的推動下席捲英國，這次旅行被取消了。英國首相府隨後試圖將訪問重新安排到去年4月，但在印度受到由德爾塔變異株疫情的影響下，該計畫同樣不得不被推遲。

分析人士指出，約翰遜預計將就俄羅斯入侵烏克蘭問題進一步說服印方採取更為積極的支持烏克蘭的態度。此前，美歐多國政府高層曾勸說新德里在這一問題上表現出更多的積極性。

據印媒16日報導，為了支持莫迪政府國防計畫中的“印度製造”倡議，印度空軍決定取消從俄羅斯購買另外48架米-17V5直升機的計畫。印度政府高層人士向《今日印度》強調，撤回購買48架俄制直升機的招標決定是在俄羅斯和烏克蘭衝突爆發之前就已經作出的，與全球形勢無關。