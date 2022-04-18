韓國候任總統尹錫悅將派政策協商團訪日：望拜會岸田文雄

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自首爾方面消息，韓國候任總統尹錫悅的發言人裴賢鎮4月18日在出席記者會時表示，候任總統尹錫悅派遣的韓日政策協商代表團將攜包括拜會日本首相岸田文雄在內的諸多議題訪日。

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尹錫悅此前已於本月3日至11日派遣政策協商代表團訪美，日本將成為第二個受訪國家。據悉，尹錫悅派出的訪美代表團未與美國總統拜登（Joe Biden）或國務卿布林肯（Antony Blinken）會面，但不排除日本首相岸田文雄與此次訪日的代表團會面的可能性。

韓國總統大選結束後，尹錫悅3月11日曾同岸田文雄通電話，雙方就改善韓日關係和為解決朝核問題保持合作形成共識，通話時長約15分鐘。

尹錫悅在通話中向岸田表示，韓日兩國在東北亞安全和經濟繁榮領域需要齊心解決的未來課題有很多，雙方應為增進兩國友好合作共同努力。他提出，有必要合理解決兩國之間懸而未決的問題，使其符合雙方共同利益。希望就任後韓美日三國能夠進一步加強在韓半島問題上的合作。

就尹錫悅展現出改善日韓關係的姿態，由他派出的韓日政策協商代表團可能也將就懸而未決的韓國原被征勞工問題等與日方進行磋商。其發言人曾表示：“期待取得為對朝政策相關合作和韓日解決懸而未決問題搭建基礎的效果。”

據韓聯社報導，裴賢鎮周一在例行記者會上就該代表團訪美期間未能拜會美國高層一事解釋稱，所謂“吃閉門羹”的說法並不屬實，並作出上述表述。有分析稱，裴賢鎮的表態意在強調訪美團雖未能拜會拜登或布林肯，但訪日團此行有可能拜會岸田文雄。

報導指，由韓國國會副議長鄭鎮碩率領的韓日政策協商代表團將於本月24日至28日對日本進行訪問，同日本各界人士就對朝政策合作、解決韓日熱點問題等事宜進行討論。鄭鎮碩日前在接受韓聯社電話專訪時表示，期待拜會岸田文雄，但尚無任何敲定的事項。

東京方面，據共同社16日報導，日本政府已正式展開討論，計畫在尹錫悅5月就任後，着手推進陷入停滯的日韓高級別對話。日方認為，與在歷史問題上對立的現任總統文在寅相比，保守派的尹錫悅對改善關係態度積極。除了強化日韓合作外，日方還考慮在朝鮮核與導彈問題上實現日美韓緊密合作。

據日本外交消息人士透露，美國總統拜登正在協調在預定5月下旬訪日之前，先前往韓國。如果拜登訪日，或提及日韓問題。首相岸田文雄可能將告訴拜登，有意致力於改善日韓關係。