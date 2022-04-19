中所兩國證實雙方已簽署安全合作協議 澳政府：對該協議的簽署深感失望

所羅門群島/中國/印太

中國外交部發言人汪文斌4月19日在例行記者會上證實，中國和所羅門群島日前正式簽署雙邊安全合作框架協議。他表示，經中所兩國政府批准，近日國務委員兼外長王毅和所羅門群島外長馬內萊（Jeremiah Manele）分別代表兩國政府正式簽署了中所政府間安全合作框架協議。馬內萊當天亦向澳大利亞廣播公司（ABC）證實，所羅門群島與中方簽署了該協議。

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汪文斌在周二的記者會上表示：“中所安全合作的本質是兩個主權獨立國家之間正常的交往合作，是中所全面合作的重要組成部分。”他提出：“中所安全合作的宗旨是促進所羅門群島社會穩定和長治久安，符合所羅門群島和南太地區的共同利益。”

汪文斌稱，“中所安全合作方式是公開透明、開放包容的，不針對任何第三方，與所羅門群島現有的雙、多邊安全合作機制並行不悖，相互補充。中方願同有關國家發揮各自優勢，形成國際合力。”

就在一天前，白宮宣布，美國國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）及國務院負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）將率領一個美國政府官員代表團將在本周對斐濟、巴布亞新幾內亞和所羅門群島這三個太平洋島國進行訪問。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）告訴媒體稱：“我們認為，簽署這樣的協議可能會增加所羅門群島內部的不穩定因素，並將為更廣泛的太平洋島嶼地區樹立一個令人擔憂的先例。”

析人士指出，華盛頓派出的這一罕見的高級官員代表團前往所羅門群島訪問無疑是為了勸說所國政府，對簽署這一據報道涉及允許中方在該國停靠海軍軍艦和派遣安全人員的協議三思而後行。

在該協議草案經媒體曝光後，澳大利亞和新西蘭政府已經表達出對其內容的擔憂。新西蘭總理阿德恩(Jacinda Ardern)發言表示，這是一個“潛在的區域軍事化”。

澳洲政府高級官員則多次到訪所羅門群島進行遊說活動。顯然，相關舉措並未能阻止所羅門群島總理索加瓦雷(Manasseh Sogavare)政府與中方簽署該協議的決心。目前，外界尚不知曉中所兩國所簽署的協議版本是否對之前經曝光的協議版本有所改動。

馬內萊當天向澳大利亞廣播公司的記者證實，所羅門群島與中方簽署了該協議。他說，索加瓦雷總理將在未來幾天對此作出正式宣布。這一消息是在澳洲太平洋事務部長塞塞利亞（Zed Seselja）前往所羅門群島首都霍尼亞拉當面會見索加瓦雷，為勸阻他與中方達成該協議作出最後的努力之後幾天宣布的。

在澳洲政府周二晚發表的一份聯合聲明中，塞塞利亞與外交部長佩恩（Marise Payne）指出，澳大利亞對該協議的簽署“深感失望”。

佩恩和塞塞利亞通過聲明表示：“我們對這一協議的制定缺乏透明度感到關切，注意到它有可能破壞我們地區的穩定。我們繼續尋求進一步澄清該協議的條款，以及它對太平洋地區的影響。”

澳方聲明強調：“我們歡迎索加瓦雷總理最近發表的聲明，即澳大利亞是所羅門群島的首選安全夥伴，以及他承諾所羅門群島永遠不會被用於外國勢力的軍事基地或其他軍事機構。”

就這一事態的最新發展，澳大利亞工黨影子內閣外長黃英賢（Penny Wong）當天在推特上批評稱：“儘管他說得很強硬，但在斯科特·莫里森的看管下，我們的地區變得更不安全。他的政府在8月份就被警告過這一安全協議，他甚至懶得派外交部長去所羅門群島，代表所有澳大利亞人提出關切。”

黃英賢補充說：“對斯科特·莫里森來說，這總是太少，太晚——澳大利亞面臨的風險變得更大。”莫里森政府日前宣布就，2022年澳大利亞聯邦議會選舉將在5月21日舉行。