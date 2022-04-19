日本參加北約網絡防禦演習 美日艦艇海上聯合訓練

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自東京方面消息，日本防衛省4月19日宣布，將在19日至22日參加北約合作網絡防禦卓越中心(CCDCOE) 主辦的的網絡防禦演習“鎖盾2022”（Locked Shields 2022）。日方稱，在俄羅斯進攻烏克蘭過程中也使用了網絡攻擊，此次演習意在提升應對能力。

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“鎖盾”是世界上規模最大和最複雜的國際實時網絡防禦演習，由位於愛沙尼亞塔林的北約合作網絡防禦卓越中心組織。來自聯盟、北約成員國和合作夥伴的團隊在一個基於遊戲的模擬中相互競爭。“鎖盾”演習是一個紅隊對藍隊的演習。藍隊作為國家網絡團隊，被部署到一個虛構的國家，以抵禦試圖實施大規模網絡攻擊的紅隊的攻擊。

北約網絡安全中心負責人伊恩·韋斯特（Ian West）介紹稱：“北約是整個聯盟的網絡防禦中心，鎖盾（演習）是一個由北約和成員國專家組成的多國團隊一起工作並學習如何相互協作的機會，為他們提供了一個在安全環境中現實地測試他們技能的機會。”

據共同社報導，日本防衛省周二表示，演習在愛沙尼亞設置管理整體的總部，北約成員國等約30國以在線形式參加。日本與英國組成聯合小組。今年3月成立的日本自衛隊“網絡防衛隊”、警察廳、情報處理推進機構（IPA）、民間基礎設施相關單位等共約70人加入。演習設想一個虛構國家的基礎設施等遭到網絡攻擊，將確認防護和情報共享的程序。日本從去年起正式參加該演習。

此外，日本防衛大臣岸信夫當天在內閣會議後的記者會上透露，美海軍“林肯”號航母打擊群與自衛隊實施的聯合訓練已於17日結束。此次美日海上聯合演練於8日開始，日本陸海空自衛隊在日本海、東海投入離島防衛專門部隊“水陸機動團”、宙斯盾艦、戰機等，訓練規模較大。

岸信夫強調，“不容許憑藉實力單方面改變現狀和導致不穩定的嘗試，展現出了日美兩國始終做好萬全準備。”該訓練對存在發射洲際彈道導彈（ICBM）和實施核試驗憂慮的朝鮮、加強海洋活動的中國加以制衡。

報導指，訓練項目包括日美宙斯盾艦之間共享彈道導彈信息、水陸機動團隊員搭乘的CH-47大型運輸直升機在“林肯”號上起降等內容。

美國海軍“林肯”號航母打擊群指揮官安德森（J.T. Anderson）少將表示：“通過包括日本海上自衛隊在內的綜合和雙邊海上演習，我們對印太地區關係的持久承諾繼續增長並開花結果。”他補充說：“這些演習展示了我們的集體作戰能力，同時捍衛了我們的共同利益和價值觀。”