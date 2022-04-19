美菲防長會談：肯定確保南中國海和平與穩定至關重要

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菲律賓國防部長洛倫紮納（Delfin Lorenzana）4月18日到訪美國首都華盛頓，並與美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)在五角大樓舉行了會談。奧斯汀在會上向菲方重申，美國對菲律賓安全的承諾有如“鋼鐵般”堅毅，美方對《美菲共同防禦條約》的承諾延伸到了南中國海的菲律賓武裝部隊、公共船隻和飛機。

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美國國防部周二發表聲明就此次會議介紹稱：“國防部長勞埃德·奧斯汀三世今天在五角大樓會見了菲律賓國防部長德爾芬·洛倫紮納，討論如何繼續深化美菲聯盟下的合作。兩位部長肯定了這一聯盟的持久性，以及確保南中國海和平與穩定的極端重要性。”

聲明指出：“奧斯汀部長重申，美國對菲律賓安全的承諾是有如‘鋼鐵般’堅毅，美國對《美菲共同防禦條約》的承諾延伸到南中國海的菲律賓武裝力量、公共船隻和飛機。兩位部長對在2021年11月美國-菲律賓聯合展望聲明中概述的一些雙邊防務倡議方面的密切合作表示讚賞，這些倡議加強了聯盟的可信度並增進了軍事協調。”

聲明補充說：“兩位部長同意通過制定雙邊防務準則加強《美菲共同防禦條約》的承諾來推進防務夥伴關係；通過完成雙邊海上框架來加強海上協調與合作；以及通過行使新能力來提高互操作性和信息共享。兩位部長還討論了一致行動譴責俄羅斯侵略和聲援烏克蘭的重要性。”

聲明稱：“兩位部長在會議結束時重申，他們致力於支持印太地區的安全、穩定和繁榮，並確保該聯盟保持能力並建立在共同利益和價值觀的基礎上。”

此前，為期12天的美菲兩國本年度“肩並肩”聯合軍事演習（Balikatan）於3月28日開始。菲軍方表示，本次軍演規模為2015年以來最大。據了解，大約3800名菲方人員和5100名美方人員參加這次軍演，軍演內容包括海上安全、兩棲任務、實彈射擊、反恐行動、減災救援和人道主義行動等。

菲律賓武裝部隊總參謀長森蒂諾（Andres Centino）在馬尼拉舉行的開幕式上表示，這場規模最大的“肩並肩”演習反映了菲律賓和美國之間“不斷深化的聯盟”。

菲律賓即將於5月9日舉行總統大選。當選的新任總統和副總統會在2022年6月30日起中午起開始其六年任期，直至2028年6月30日為止。