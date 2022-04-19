韓軍證實中俄軍機上月飛入韓國防空識別區

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自首爾方面消息，據韓國軍方4月19日介紹稱，中國和俄羅斯軍機上月分別飛入朝鮮半島東部郁陵島和西南部離於島附近上空的韓國防空識別區（KADIZ），韓國空軍隨即出動戰鬥機採取正常戰術措施加以應對。

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據韓聯社引述韓國軍方的話報導指，3月24日上午11時許，兩架俄羅斯軍機飛入郁陵島西北方上空的韓國防空識別區，飛行約30分鐘後撤離。俄羅斯軍機事先未向韓方通報飛行計畫，也未就韓軍發出的警告信號予以回應。

同月23日，一架中國軍機飛入離於島附近上空的韓國防空識別區和中國防空識別區（CADIZ）重疊區域，停留約2分鐘。

值得一提的是，俄中兩國軍機恰巧在朝鮮試射洲際彈道導彈（ICBM）的當天和前夕分別飛入韓國防識區。報導指，部分觀點認為，中俄軍機此時飛入韓國防識區可能意在試探韓美的應對態勢。

就韓國聯合參謀本部（聯參）未對外告知此事的理由，韓國軍方相關人士解釋稱，聯參只在外國軍機大規模擅自進入韓國防識區或侵犯韓國領空，以及多國軍機聯合作戰等特殊情況下才將有關消息公諸媒體。報導稱，韓軍此次在國際法框架下積極採取了正常的戰術措施。

此外，美國對朝政策特別代表星·金當天先後拜會韓國外交部長鄭義溶和統一部長官李仁榮。據了解，星·金在與鄭義溶會談期間強調韓美基於緊密合作堅決應對朝鮮核導威脅的必要性。他還重申，美方對無條件與朝對話持開放態度。

隨着韓國候任總統尹錫悅即將上台，星·金將於20日至21日拜訪新任外交部長被提名人樸振和新任統一部長被提名人權寧世等下屆政府外交安全核心人士。