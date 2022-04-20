日本今撤銷俄羅斯最惠國待遇 並驅逐俄外交官

日本/撤銷俄羅斯最惠國待遇

日本參院全體會議20日表決通過了旨在撤銷對俄羅斯貿易上優待措施“最惠國待遇”的《關稅暫定措施法》修正案，正式成為法律。這是伴隨進攻烏克蘭加強對俄經濟制裁的措施之一，到明年3月底上調俄羅斯產海鮮等關稅。

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據共同社今天報道稱，4月20日，日本參院全體會議表決通過了旨在撤銷對俄“最惠國待遇”的《關稅暫定措施法》修正案。

另一方面對相關人士採訪獲悉，鑒於烏克蘭局勢，日本政府決定驅逐出境的俄駐日大使館外交官等20日已從日本離境。據日本外務省介紹，俄駐日大使館在任外交官、俄駐日貿易代表處職員等總計8人被驅逐，其中不包括駐日大使加盧津。這是日本首次驅逐俄外交官。

隨着撤銷對俄最惠國待遇，對俄羅斯進口商品將適用優待措施之前的關稅稅率。鮭魚的關稅稅率將從目前的3.5%升至5%，螃蟹從4%升至6%。另一方面，原油和液化天然氣（LNG）、稀有金屬鈀等因優待前的關稅稅率為零，因此不受影響。

政府將通過政令規定，把來自俄羅斯的所有商品種類均作為對象、以及把時期定為到明年3月底。

據該報道，此外，旨在防止加密資產（虛擬貨幣）成為制裁漏洞的《外彙法》修正案也獲通過，正式成為法律。修改後的《外彙法》規定，對於制裁對象將虛擬貨幣轉入第三方的賬戶等進行限制。對於虛擬貨幣的交換企業，則規定其有義務確認虛擬貨幣的接收方並非制裁對象。有觀點指出，就算各國將俄羅斯排除在貨幣結算系統之外，也可能通過加密資產進行交易，就此做出應對。