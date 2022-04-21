新西蘭總理訪日 雙方峰會關注中國在南太平洋擴張

訪日行程

日本首相岸田文雄與的到訪的新西蘭總理阿德恩21日在東京會談。雙方會後宣布，將商議擴大防禦和安全合作等議題，包括情報分享在內；兩國同時也就區域挑戰提出警告，隱隱劍指北京。

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阿德恩（Jacinda Ardern）為鞏固聯盟、強化疫情後的貿易而展開亞洲行，東京為其中一站。

綜合法新社與共同社報導，日新在聯合聲明中，重申針對多項議題的共同既定立場，包括兩國共同反對俄羅斯侵略烏克蘭，以及對區域威脅表示關切。

岸田在與阿德恩會談後告訴記者：“試圖以武力改變現狀的行為永遠不能被容忍。”

岸田表示：“日本與新西蘭強烈反對在任何區域的這類企圖，包括在東海與南海。”但他與阿德恩皆未直接點名北京。

岸田還說，“我們就加強兩國戰略夥伴關係以及產生具體成果，進行了坦率討論”，並宣布兩國決定“開始商談安全與防禦領域的協議”。

雙方在聯合聲明中，示警“日新共享的基本價值與原則面臨的挑戰加劇”，同時重申對“自由開放印太地區”的承諾。

兩國也決定啟動“情報保護協定”締結談判，以使交換機密訊息成為可能。

新西蘭與澳洲、美國、英國、加拿大共同組成情報分享組織“五眼聯盟”（Five Eyes），日本非其中一員。

但日本為抗衡中國，已致力強化與其他聯盟的關係，包括與美國、印度、澳洲進行“四方安全對話”（Quad）。西方安全對話Quad預計下月在日本召開峰會。