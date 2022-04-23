台灣鐵路五一全面停駛34年來非因天災首例

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台灣鐵路管理局企業工會抵制交通部所提的「台鐵公司化方案」，宣布5月1日當天將有1萬2千名員工合法休假，僅有40多位司機員同意上班。台鐵局被迫宣布，5月1日當天所有列車全面停駛。這將是台鐵34年來首度非因颱風等天災而全面停駛火車。

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台灣鐵路在歷經普悠瑪號、太魯閣號等重大列車事故後，從行政院、交通部到台鐵，都面臨龐大的改革壓力，「台鐵公司化」幾乎已經是社會共識，箭在弦上。

於是，台灣交通部喊出「台鐵公司2024年1月掛牌」的目標，為了這個目標，公司化草案勢必得在這個會期送進立法院審議，明年才能開始籌備。所以交通部在還沒有和工會完成協商之前，就直接把草案送進立法院審議，引發工會高度不滿。發動工會成員在原本應放假的五一勞動節當天「不加班」，合法休假，獲得廣泛響應。

依目前狀況，5月1日當天，台鐵運務和售票窗口都只會有一半人力上班，列車長只有三成，至於司機員更少。台鐵局長杜微表示，這就是五一當天列車全面停開的原因，因為派不出司機員，售票窗口也可能出現沒人賣票的情形。

由於交通部曾強硬指出，就是因為尊重工會意見，導致公司化的草案19年來都走不出交通部，更直接把草案送進立法院交通委員會審議通過，勞資雙方更形對立。現在台鐵企業工會決定拉長戰線，不僅五一勞動節要依法休假，今年端午節、中秋節和雙十國慶等重要節日運輸，都打算以「不加班」做為響應。

台鐵估計，工會這次的抵制行動，至少將影響35萬8千人次的旅客，目前交通部提出「類火車」的因應計畫，將大幅動員遊覽車，在每一個火車站附近設點，供原本要坐火車的民眾搭乘，分成直達車和區間車兩種，比照台鐵的時刻表發車，全台共有十條路線，預計可提供兩萬多個座位。

另外，城市和城市之間，旅客可以利用高鐵和高速公路的國道客運；區域運輸則以一般公路客運、市區客運和都會捷運系統替代。

由遊覽車支持的「類火車」雖比照火車時刻表發車，但以台北到台東線為例，原本台鐵普悠瑪列車最快4小時就可抵達，「類火車」至少將拉長到7小時，這還是指公路運輸不塞車的情況，但票價會比普悠瑪列車便宜兩百多元。