糧食安全:印尼暫停棕櫚油出口

原材料 / 油料作物

東南亞國家印度尼西亞，在距穆斯林傳統齋月結束還有一周之際，雅加達當局因境內出現食用油匱乏的情況，而決定暫停出口棕櫚油。這也是印尼自2022年以來，第二次暫停出口這種食物。印尼當前的食用油危機不僅已經造成死傷，而且還捲入了貪腐醜聞。

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本台RFI法文網報道指出，棕櫚油當前在市場上的情況很反常。在全球最大的棕櫚油出產國，這種油料價格昂貴，而且還缺貨。

印尼食用油危機已造成死傷 -

據本台法廣RFI東南亞地區通訊員加布里埃爾（Gabrielle Maréchaux）2022年04月23日星期六發自吉隆坡（Kuala Lumpur）消息，印尼當前的食用油危機已經造成死傷。在三月份，一名印尼女子在烈日下排隊由於購買食用油，由於隊伍太長而死於中暑。上周，反對食用油價格過高的示威導致警民雙方都有人嚴重受傷。

俄烏戰爭並非當前唯一肇因 -

印尼食用油當前缺貨的原因並非是不可預測的。全球兩大葵花油生產國：俄羅斯與烏克蘭之間開戰，當然導致了棕櫚油價格的飆升。但還有肥料緊俏和惡劣的氣候條件也影響到了印尼的收成。

RFI Image Archive / Indonésie: face à la flambée du prix de l’huile de palme, son exportation désormais suspendue pour la deuxième fois depuis le début de l'année 2022. Ici, une plantation d'huile de palme à Jambi en Indonésie. (illustration) © Cifor / RFI Image Archive

印尼食用油危機涉及到貪腐 -

正在調查中的腐敗案件顯示，有工業巨頭不顧政府自今年以來規定的限制，繼續對外出口食用油。還有業內人士大量囤積食用油，以擡哄價格。蘇門答臘島（île de Sumatra ）在二月底曾發現一座堆滿了棕櫚油的倉庫。

食用油危機會引發環境問題 -

還有，在政府的刺激下，棕櫚油被越來越多地導向生產綠色燃料，損害了其食物用途。

RFI Image Montage / Indonésie : au nord de Sumatra, Images du satellite SPOT 6. La précision permet de différencier les types de plantations (Photo 1), le type de végétation, les incendies (en rose, photo 2) et la déforestation éventuelle. (illustration) AIRBUS DS 2014/Montage RFI

巴黎農商會的首席經濟學家向本台法廣RFI記者解釋說，印尼政府暫停出口的決定，存在導致全球植物油價格居高不下的風險。因為供應越來越少，如果有某些進口商仍在尋求採購棕櫚油，就會繼續擡高其價格。這種現象如果持續過久，顯然對消費者和使用者都會帶來後果。因為，工業界不僅可能改變配方，也可能減少食品加工的生產。至於是否需要提高產量，這就需談及重大的環境問題。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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