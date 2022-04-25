糧食安全:印尼暫停棕櫚油出口
發表時間：
東南亞國家印度尼西亞，在距穆斯林傳統齋月結束還有一周之際，雅加達當局因境內出現食用油匱乏的情況，而決定暫停出口棕櫚油。這也是印尼自2022年以來，第二次暫停出口這種食物。印尼當前的食用油危機不僅已經造成死傷，而且還捲入了貪腐醜聞。
本台RFI法文網報道指出，棕櫚油當前在市場上的情況很反常。在全球最大的棕櫚油出產國，這種油料價格昂貴，而且還缺貨。
印尼食用油危機已造成死傷 -
據本台法廣RFI東南亞地區通訊員加布里埃爾（Gabrielle Maréchaux）2022年04月23日星期六發自吉隆坡（Kuala Lumpur）消息，印尼當前的食用油危機已經造成死傷。在三月份，一名印尼女子在烈日下排隊由於購買食用油，由於隊伍太長而死於中暑。上周，反對食用油價格過高的示威導致警民雙方都有人嚴重受傷。
俄烏戰爭並非當前唯一肇因 -
印尼食用油當前缺貨的原因並非是不可預測的。全球兩大葵花油生產國：俄羅斯與烏克蘭之間開戰，當然導致了棕櫚油價格的飆升。但還有肥料緊俏和惡劣的氣候條件也影響到了印尼的收成。
印尼食用油危機涉及到貪腐 -
正在調查中的腐敗案件顯示，有工業巨頭不顧政府自今年以來規定的限制，繼續對外出口食用油。還有業內人士大量囤積食用油，以擡哄價格。蘇門答臘島（île de Sumatra ）在二月底曾發現一座堆滿了棕櫚油的倉庫。
食用油危機會引發環境問題 -
還有，在政府的刺激下，棕櫚油被越來越多地導向生產綠色燃料，損害了其食物用途。
巴黎農商會的首席經濟學家向本台法廣RFI記者解釋說，印尼政府暫停出口的決定，存在導致全球植物油價格居高不下的風險。因為供應越來越少，如果有某些進口商仍在尋求採購棕櫚油，就會繼續擡高其價格。這種現象如果持續過久，顯然對消費者和使用者都會帶來後果。因為，工業界不僅可能改變配方，也可能減少食品加工的生產。至於是否需要提高產量，這就需談及重大的環境問題。
.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.
.