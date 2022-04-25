緬甸法庭周一推遲對涉及原國務資政昂山素季一項貪腐案的判決

昂山素季

緬甸內比都澤布迪瑞法院周一再次就原國務資政昂山素季所涉貪腐案開庭。法官25日原本就昂山素季從曾被視為她未來接班人的仰光地區首席部長漂敏登處收受總值60萬美元和11.4公斤黃金的指控作出判決，但法庭推遲了這項判決。

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漂敏登2021年10月曾作證說，自己向昂山素姬給予金錢和黃金以換取她的支持。昂山素季駁斥他的指控，稱對方荒謬。昂山素季正面臨十多宗案件，包括涉及煽動罪、違反選舉法和國家機密法等，最高刑期合計超過150年。此前，昂山素季已因違反進出口管理法和自然災害管理法被判處六年監禁。昂山素季對各項指控均予以否認。

昂山素季目前並關押在一個秘密地點，不能見外人。軍政府採取措施限制有關昂山素季的消息，包括禁止她的律師向外界評論有關案件。國際社會普遍稱緬甸軍政府對昂山素季的審判是一場鬧劇。軍政府反駁說，獨立法院正依照合法程序處理相關案件。

據本台曼谷特約記者報道，泰國政情專家認為，緬甸未來走向仍對地區地緣政治具有重要影響。尤其在美中地緣博弈持續升級的情況下，緬甸依然是可撬動東南亞地緣政治格局的楔子。緬甸軍方於2021 年 2 月 1 日顛覆了昂山素季民選政府。隨着軍人暴力鎮壓和強權統治，緬甸人民的街頭示威演變成“公民不服從運動”，在內外矛盾與衝突不斷加劇的情況下，緬甸政權領導人敏昂萊近期宣稱正在跟緬甸各少數民族武裝開展和談。

緬甸軍人當局對持不同政見者仍然進行鎮壓。根據緬甸人權組織政治犯援助協會統計，緬軍政變後扣押了超過1萬名政治。昂山素姬日前打破沉默，她唿籲民眾團結。東盟強調，緬甸必須堅定落實停止暴力和阻止人道主義災難發生的五項共識 。