巴新任總理：巴基斯坦根本無法承受與美國存在敵意

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巴基斯坦新任總理夏巴茲·謝里夫（Shehbaz Sharif）4月26日在總理府向媒體表示，他正在努力與包括美國在內的巴基斯坦所有盟友和友邦修補關係，這些盟友和友邦由於前政府的“錯誤外交政策”而與伊斯蘭堡產生了隔閡。

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據巴基斯坦《黎明報》報導，本月11日就任總理一職的謝里夫在受訪時指出，“巴基斯坦根本無法承受與美國存在敵意。”謝里夫表示，令他感到遺憾的是，由巴基斯坦正義運動黨 (PTI) 領導的上屆政府惹惱了所有那些在困難時期一直幫助巴基斯坦的國家，特別是中國、沙特阿拉伯、卡塔爾和美國。

謝里夫說，有必要結束巴基斯坦和美國之間的不信任，兩國都需要看看他們在過去是否犯過任何錯誤。

謝里夫周二晚在內政部長拉納·薩努拉（Rana Sanaullah）等，其政黨巴基斯坦穆斯林聯盟（PML-N）政府官員的陪同下接受了有關該國的外交政策、經濟和國家當前政治局勢的提問。

此前，前總理伊姆蘭·汗（Imran Khan）在巴基斯坦國民議會反對派發起的不信任投票中敗北，被趕下台。伊姆蘭·汗近日再次威脅要發動支持者向首都伊斯蘭堡進軍，以推動其政黨提出的提前舉行大選的要求。

報導指，儘管謝里夫當晚在近一個小時的談話中談到了所有問題，但他發言的主要重點仍然是巴基斯坦的外交政策。謝里夫談到了即將對沙特阿拉伯進行的訪問，並對周二早些時候在卡拉奇發生的針對中國公民的自殺式襲擊事件表示關切。

當地時間4月26日下午，巴基斯坦卡拉奇大學孔子學院班車在校內遭遇自殺式恐怖襲擊。目前已造成3名中方教師遇難，1名中方教師受傷，另有多名巴方人員傷亡。事件發生後，謝里夫親赴中國駐巴使館弔唁。他譴責這次懦弱的襲擊，表示巴政府將對事件進行深入調查，對肇事者嚴懲不貸。

謝里夫在接受採訪時說，他已經指示內政部長在周三視察卡拉奇。謝里夫說，在他訪問沙特阿拉伯後不久，他將主持一次會議，以制定一項戰略，為中國人以及在該國的其他外國公民提供安全保障。

謝里夫說，在他即將訪問利雅得期間，預計將與沙特領導人就雙邊問題和合作進行討論。他在採訪中還對伊姆蘭·汗前政府採取的“有缺陷的外交政策”進行了抨擊。

謝里夫說，首先，PTI政府對巴基斯坦在2016年簽署的購買天然氣的合同指指點點，惹惱了卡塔爾王室，然後他們對中國做了同樣的事情，當時他們指控中國在巴國推出的項目存在腐敗。

謝里夫說，同樣地，上屆政府也惹惱了沙特阿拉伯，並稱“沒有他們（沙特阿拉伯），我們也可以處理克什米爾（問題）”。關於新政府的阿富汗政策，謝里夫表示：“對阿富汗有好處的，對巴基斯坦也有好處，反之亦然。”

在回答關於PTI方面要求成立一個司法委員會來調查關於美國在背後推翻伊姆蘭·汗政府的陰謀論指控時，謝里夫說他可以考慮這個提案。

在回答有關伊姆蘭·汗威脅要發動其支持者向伊斯蘭堡進軍的問題時，謝里夫指出，抗議是每個人的民主權利，但不允許任何人在路上製造無政府狀態。就對巴基斯坦新任陸軍總司令的任命問題，謝里夫說，將根據憲法和法律作出決定。