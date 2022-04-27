昂山素季面臨150年監禁的判決

緬甸/昂山素季

緬甸軍政權對前國家民選領袖昂山素季的審判仍在繼續，昂山素季今天周三（4月27日）上午因11項腐敗指控中的第一項被判處外加的五年監禁。這是在昂山素季被判定犯有兩項輕罪的6年刑期之外的新領刑。76歲的昂山素季在這一場可能持續數年的審判中否認軍政權所有指控。

廣告 繼續瀏覽後續

緬甸被軍政權推翻的民選政府領袖昂山素季今天再被判處五年監禁。據本台在仰光的記者朱麗葉-維林報道指，法院在決定以腐敗罪判處昂山素季額外五年監禁之前，曾兩次推遲了判決。

軍政權指控昂山素季在執政期間接受了前仰光地區部長吳飄敏登的60萬美元和11公斤黃金的賄賂。

在聽證會期間，昂山素季的律師甚至不被允許與她見面，由於昂山素季以及律師等不再被允許對媒體發言，所傳信息是經過當局極度過濾的。

目前不知道為什麼法院的判決推遲了兩天；但每次法院不得不對新類型的指控作出裁決時都會有延遲，就像目前本案中的第一項腐敗指控。

緬甸公眾對審判結果不抱幻想，但只能在遠處關注。昂山素季仍具有相當的影響力。上周，她的律師指她呼籲人民團結起來。

據報道稱，如果所有指控罪名成立，昂山素季這位前領導人將面臨超過150年的監禁。