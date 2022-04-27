澤連斯基獲邀參加G20峰會 如受邀將與普京同台

G20峰會

烏克蘭總統澤連斯基27日在推特發文表示，印尼總統佐科已經邀請他參加今年11月在印尼舉辦的20國集團（G20）峰會，俄羅斯方面也指出，俄國總統普京計畫參加這場峰會。

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澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在推特發文說：“跟佐科（Joko Widodo）總統進行對話…感謝邀請我參加G20峰會。”印尼目前是G20輪值主席國。

澤連斯基沒有證實他是否會接受邀請參加11月在印尼巴厘島（Bali）舉行的G20峰會。俄羅斯方面已經指出，俄國總統普京（Vladimir Putin）計畫參加峰會。

印尼總統府和國務秘書處辦公室沒有立即回復路透社對於前述消息的詢問。

烏克蘭不是G20成員國，但此前有G20主席國邀請其他國家與會。烏克蘭財政部長就於上周參加在美國華盛頓舉行的G20財政官員會議。