美印太司令部司令：對重視自由的國家來說，北約是印太地區的一個良好模式

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美國印太司令部司令阿奎利諾（John C. Aquilino）4月27日在印度出席了研討會活動。當被問及因為中國多次提出“印太地區正在建設一個北約”，他如何對這一說法作出回應，及該地區內志同道合國家在不達成軍事同盟的提前下，他們之間多邊主義合作的上線在哪裡，阿奎利諾表示，中方的指責是不成立的，但“夥伴國之間絕對會增加多邊活動”。

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阿奎利諾周三參加了由印度觀察家研究基金會(ORF)與印度外交部合作舉辦的第7屆瑞辛納對話（Raisina Dialogue）年度會議活動。他與印度海軍參謀長庫瑪（R. Hari Kumar）、澳大利亞國防軍總司令坎貝爾（Angus Campbell）、日本防衛省統合幕僚長山崎幸二、法國國防部國際關係與戰略事務總局副總局長德航庫爾（Luc De Rancourt），及美國洛克希德·馬丁全球業務高級副總裁卡希爾（Tim Cahill）共同出席了這一題為“矽谷的刀鋒：(重新)評估21世紀的全球風險形勢”的小組對話。

卡希爾在發言中就對話主題表示：“我們今天面臨著廣泛的威脅，例如持續的恐怖主義鬥爭、新興的不對稱能力以及軍事和經濟競爭。我們的對手現在運作的領域是非常廣泛的。”他指出：“當我們忙於應對新冠疫情時，我們的對手已經變得更加強大並擴大了他們的軍事力量”。他認為，“有必要發展一種能力來對抗我們對手的高超音速（武器）技術。”

卡希爾說：“為了應對威脅情況，我們需要開發網絡化系統。該系統需要具有復原力。這個一體化網絡系統中的節點必須作為一個整體運作，而不是獨立運作。這對於應對威脅的情況是至關重要的。”他還談到：“找到國家安全、國家經濟和行業商業需求的結合點是至關重要的。我們需要從世界範圍內吸引供應鏈。”

庫瑪就21世紀全球風險形式表示：“由於衝突和正在出現的技術所帶來的挑戰，我們處於一個有爭議的世界。這為志同道合的國家之間的合作與協作提供了巨大的機會。”在他看來，“一個國家如何使用科技取決於其使命和價值觀。民主國家在使用科技的方式上一直保持著剋制。”

德航庫爾問道：“科技是否改變了我們發動戰爭的方式？由於我們有各種各樣的工具和利益相關者，現在的衝突涉及很多不同的領域。我們真正想要的是什麼？”他談到：“我們真的想要一個國際制度處於零和博弈之下、導致安全困境的世界，還是想要通過加強與志同道合國家的合作來維持平衡？”

山崎幸二則在發言中指出：“俄羅斯對烏克蘭的入侵違反了基於規則的國際秩序；它是對主權和完整的攻擊。”他提及，“我們必須從這場戰爭中吸取教訓。我們剛獲得了在未來防止此類事件的軍事力量。”

山崎幸二說：“我們如何在網絡戰中使用這種新的技術，特別是在跨域行動中，將是關鍵。區分虛假信息和正確信息是很重要的。”他強調：“我們必須明確展示我們應對這些新出現的威脅的意願和能力，並有一個協同的方法。”

就俄羅斯入侵烏克蘭戰爭中的科技應用，對美國在未來的軍事行動中產生的啟示，阿奎利諾說：“坐在這個小組裡的都是志同道合的國家，我們都對我們看到的在烏克蘭發生的事情感到擔憂。我們看到了無端的行動，導致了一場戰爭。正如我以前說過的，當我從全球安全的角度來看，這是一個非常令人擔憂的時刻。基於俄羅斯的行動，當我看着和聽着中華人民共和國的評論時，這種（擔憂）被放大了，關於這兩個國家之間（戰略合作）‘沒有上限’。這讓我對未來非常擔憂。”

阿奎利諾補充說：“我認為，必須發生的事情，以及你們正在看到的事情是，這一組志同道合的國家和來自該地區和全球的其他國家走到一起，利用所有形式的技術，能夠提供我的國防部長所說的‘一體化威懾’。”

阿奎利諾解釋說：“在所有領域利用所有形式的國家力量，與我們的盟友和夥伴一起防止衝突。這就是本小組與其他志同道合的夥伴每天都在做的事情。我們正在一起行動，我們正在變得可共同操作，我們正在分享信息，我們正在分享技術，所有這些都是為了實現一個沒有衝突、自由和開放的印度-太平洋。 ”

坎貝爾提到：“科技正被廣泛用於灰色地帶的戰術中。應對這些威脅的最適當方法是與志同道合的國家攜手合作。我們必須要有創新精神，展示實力，揭露挑釁國的不良行為。”

庫瑪談到：“為了加強海上安全，印度一直堅持其作為第一反應者的目標，這有助於發展信任、互操作性、信息和良好做法的交流，以及領域意識。”他強調：“任何一個國家都不可能確保海上安全。因此，有必要進行合作、協作和增強互操作性，以便共同維護印太地區的和平與秩序。”

阿奎利諾指出：“所有形式的技術都適用於軍事戰爭，我們需要以一種緊迫感來準備。現在，合作更多地發生在多邊領域而不是雙邊領域。”

德航庫爾介紹稱：“法國的印太戰略與歐盟的印太戰略是完全一致的。我們需要制定具體的目標，如加強亞洲的安全。”阿奎利諾表示：“在印太地區志同道合的國家已經合作了80年。我們在該地區保持和平與繁榮的價值觀和利益是一件非常好的事情。”

在問答環節中，來自《澳大利亞金融評論報》的記者向坎貝爾和阿奎利諾提問稱：“你們都談到了增加志同道合的國家之間的多邊演習，中國已經多次站出來說：印太地區正在建設一個北約。你們如何回應這一說法，多邊主義在哪裡停止，而不是一個軍事聯盟？”

阿奎利諾說：“中華人民共和國指責人們的很多事情都是不符合事實的，所以讓我從這一點開始。我想說的是，在印度-太平洋上志同道合的國家已經合作了80年。我們所看到的是當志同道合的國家走到一起時的好處，作為一個例子，我們看到北約的力量增加，基於俄羅斯（入侵烏克蘭）的行動。”

阿奎利諾續稱：“我想說的是，對於那些重視自由的國家來說，這是個相當好的模式。同樣，我們的價值觀和我們在該地區保持和平和繁榮的利益是一個相當好的事情。因此，你會看到來自夥伴國家的多邊活動的增加，無論是來自該地區還是來自該地區以外（的夥伴國家），絕對是這樣。”

阿奎利諾提到：“對美國來說，環太平洋軍事演習（RIMPAC）即將舉行，來自全球各地的超過27個國家將聚集在一起和平運作，以確保航行自由和全球公域的自由，以利於所有國家。”

阿奎利諾說：“因此，如果那裡有指責，首先我不相信那是合理的。第二，所有國家都擁有選擇權。這是一個關於他們喜歡與其他國家做什麼的主權選擇。如果各國想走到一起提供安全和繁榮，我不認為這一定是一件壞事。”

澳洲國防軍總司令坎貝爾隨後發言說：“我期待着我的（中國）同行在下次可能希望與我交談時提出這個問題。謝謝你。”

據了解，澳大利亞代表團是參加本屆瑞辛納對話的最大代表團之一，該系列活動彙集了90多個國家的代表參加。俄羅斯入侵烏克蘭和中國話題主導了大部分的正式和非正式談話。