韓新任外長人選：韓國所處安全環境相當嚴峻，需加強對朝威懾

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自首爾方面消息，就朝鮮近日聲稱將在國家根本利益受侵犯時動用核武一事，韓國外交部長被提名人樸振4月27日回應指，新政府需要保持更強有力的威懾力。

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據韓聯社報導，樸振周三到首爾市鍾路區人事聽證籌備辦公室上班時做出上述表述。當被追問什麼是保持更強威懾力所必需時，樸振表示，需要保持韓國的國防力量，並通過韓美協作保持協防力量。他指出，韓國所處的安全環境相當嚴峻，在韓美協作下，努力實現無核化是至關重要的。

樸振現年65歲，是韓國國民力量黨籍議員，被認為是“美國通”。他曾任韓美議員外交協議會副會長、國會外交通商統一委員長等職務。2008年率團訪美出席韓美議員外交協議會會議期間，曾與時任美國會參議院外交事務委員會主席的拜登單獨會面交談。今年4月初，樸振擔任尹錫悅“韓美政策協商代表團”團長，對美國進行了為期7天的訪問。

樸振補充說，不想揣測朝方涉核武言論是否意在說給新政府聽。他沒有對尹錫悅當選總統前所謂“先機制朝”說法置評，只說新政府有望在正式成立後將所追求的國家安全政策公之於眾。

朝鮮最高領導人金正恩周一在朝鮮人民革命軍建軍90周年閱兵式上發表講話，闡明了可在有人企圖侵犯國家根本利益時使用核武器的決心。這為率先動用核武留出餘地，預計對韓對美核威脅將更加凸出。

此外，針對朝方在此次閱兵儀式上公開展示新型導彈的背景下，韓軍認為，朝鮮很可能在將其投入實戰部署前先進行試射，並正與美方密切關注相關動向。

報導稱，據韓軍和專家27日分析，平壤方面在此次閱兵式上展示了新型潛射彈道導彈（SLBM）“北極星-5”型升級版、“火星-8”型高超音速導彈和“火星-17”型洲際彈道導彈（ICBM）等戰略武器。

就高超音速滑翔飛行器“火星-8”型，專家指出，朝鮮迄今只對其進行了一次試射，並且在閱兵式照片中對其進行了側重宣傳。據此推測，朝鮮近期內試射這款導彈的可能性較大。