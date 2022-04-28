德總理朔爾茨亞洲首訪選擇日本：德日並肩捍衛基於規則的國際秩序

德國/日本/印太

德國總理奧拉夫·朔爾茨（Olaf Scholz）4月28日抵達東京，開始了自其擔任總理以來對亞洲國家的首次訪問。朔爾茨與日本首相岸田文雄當天舉行了會談，並出席了聯合記者會。朔爾茨向媒體表示：“我非常高興地收到了前往東京的邀請，並欣然接受，以便通過對日本的訪問突出德日關係的巨大重要性。但我此行也是一個明確的政治信號，即德國和歐盟將繼續並加強其在印太地區的參與。”

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岸田文雄周四與來訪的朔爾茨在首相官邸舉行了會談。隨後，二人共同與媒體見面。作為東道主的岸田文雄在記者會上率先發言稱：“我熱烈歡迎朔爾茨總理對日本的訪問。雖然我們在地理上相距甚遠，分別位於歐亞大陸的東部和西部，但我們擁有共同的基本價值觀，如自由、民主和法治。我們重視德國，認為其是一個不可或缺的戰略夥伴，我們還與德國一起在戰後國際社會中促進這些價值觀。”

岸田文雄說：“我們真誠地歡迎奧拉夫今天對日本的訪問，這是他在亞洲的第一站，因為這表明了德國對日本的重視，而且是在德國聯邦議院昨天開始就憲法改革進行辯論的重要時刻，在他過於繁忙的日程安排之間。”

岸田文雄說：“由於俄羅斯對烏克蘭的侵略，國際社會目前正處於一個重要的十字路口，我們正處於結束俄羅斯的侵略，恢復、維護和加強國際社會和國際秩序的和平與穩定的關鍵時刻。日本和德國將對俄羅斯實施史無前例的強有力的制裁，並加強對烏克蘭的支持。我們共同認識到，包括七國集團（G 7）在內的國際社會必須對當前的侵略行為作出堅定的反應，而且我們已經確認，盡最大努力支持烏克蘭政府和人民是兩國的共同責任。”

岸田文雄說：“在日德合作下，奧拉夫回國後，日本民眾寄往烏克蘭駐日本大使館的尿布、月經墊等生活用品將由德國政府專機運送。我們要感謝德國方面的合作。我們希望這一日本和德國的聯合倡議將成為對烏克蘭人民的一個鼓勵信息。”

岸田文雄表示：“事實上，現在比以往任何時候都更需要七國集團在普世價值的基礎上領導國際社會，這一點前所未有地重要。我想對在今年擔任七國集團（輪值）主席奧拉夫的領導力表示敬意。我還要重申，我們決心與今年和明年的七國集團主席國日本和德國密切合作，引導七國集團有效解決國際社會的危機。”

岸田文雄說：“我也歡迎德國近年來對印太地區的興趣和參與度的增加，因為俄羅斯對烏克蘭的侵略已經動搖了國際秩序的基礎，不僅是在歐洲，而且是在印太地區。即使在去年的新冠疫情災難期間，兩國的安全合作也取得了重大進展，包括兩國首次‘2+2’、外交和國防部長會談，德國護衛艦‘巴伐利亞’號停靠日本，以及在那次演習中實施日德聯合演習和設置反應。”

岸田文雄稱：“在這種深化雙邊合作的背景下，今天我們與奧拉夫確認，德國和日本將繼續密切合作，以實現一個‘自由和開放的印度-太平洋’，包括早日主辦下一次‘2+2’會談。會議還同意建立一個由兩國領導人參與的新的政府間磋商，目標是在明年舉行。”

岸田文雄說：“晚些時候，我們將繼續討論全球問題，如亞洲和中東的區域局勢、氣候變化、核裁軍和核不擴散。我想再次感謝奧拉夫對日本的訪問。”

朔爾茨隨後說道：“親愛的岸田，我非常高興地收到了去東京的邀請，也很高興地接受了邀請，以便通過我對日本的訪問來強調德日關係的巨大重要性。但我此行也是一個明確的政治信號，即德國和歐盟將繼續並加強其在印太地區的參與。”

朔爾茨說：“鑒於俄羅斯的侵略戰爭，我們共同的目光目前集中在烏克蘭。德國和日本並肩捍衛基於規則的國際秩序，維護《聯合國憲章》的基本原則，並致力於實現普世人權。”

朔爾茨說：“當然，我的行程也與德國和日本擔任七國集團主席國有關；因為我們將相繼擔任這一輪值主席國。這就是為什麼在埃爾盟(Elmau)的峰會之前，我親自來到日本也很重要。我感謝你們在過去幾個月里的信任和密切合作。正如已經提到過的那樣，日本將在明年接任七國集團（輪值）主席國，因此我們已經堅定地同意密切協調主席國和與之相關的任務。”

朔爾茨說：“我們是價值觀的合作夥伴。俄羅斯對烏克蘭的入侵和我們在七國集團框架內的強有力的聯合反應表明，這個詞有非常具體的事實和政治含義。面對違反國際法入侵烏克蘭和可怕的戰爭罪行，我們今天討論的針對俄羅斯的措施是我們與日本和我們在七國集團框架內的夥伴發出的一個明確信號。我們將一起把俄羅斯侵略戰爭的國際後果列入七國集團議程。”

朔爾茨表示：“我們同意現有制裁及其實施的重要性，並且我們將始終就進一步的制裁進行密切協調。這些制裁是非常有效的。他們在俄羅斯的經濟發展方面造成了相當大的損害。這正是我們的意圖，勸阻俄羅斯的行為，使武器消聲，使俄羅斯撤軍，使烏克蘭的領土完整和主權得到恢復。對於你和你的國家的支持，我再次非常感謝你。在這樣一個困難時期，我們一起工作是非常非常重要的。”

朔爾茨指出：“我們希望加強德國和日本的夥伴關係。這在我們已經建立的‘2+2’會談中是可能的。但我們也希望能定期進行政府間的磋商，並在明年首次組織這樣的會議。這是我們德日關係在質量上的進一步發展，它清楚地表明這些關係對我們來說是多麼重要。”

朔爾茨談到：“順便說一下，我們也同意，我們希望與商業界的代表舉行高級別會議，就像今天這樣。因為經濟發展對我們雙方都很重要。日本和德國這兩個國家都是世界上領先的工業國家，我們希望繼續這種技術合作和共同努力：在5G技術方面，在我們已經談到的經濟安全方面，當然還有當涉及到我們如何能夠確保我們使供應鏈更加獨立於個別國家時——這項任務比以往任何時候都更加熱門。我們還關注自由貿易路線；這非常重要。”

朔爾茨說：“當然，我們現在要做的是繼續在我們擔任七國集團主席的框架內具體處理討論侵略戰爭的後果，並在全球範圍內積極行動起來，特別是在涉及到例如糧食安全問題時，這對許多現在正遭受戰爭後果的國家非常重要，儘管它們遠離戰爭。”

朔爾茨說：“我們今天還將進一步探討的一個重要議題是氣候問題上的合作問題。兩國都有非常雄心勃勃的目標。我們希望在本世紀中期左右實現氣候中立（碳中和）。為了實現這一目標，我們在技術上的合作也將發揮作用，例如在氫氣經濟問題上。這是關於發展一個新的全球業務，同時為我們國家成為氣候中立的工業化國家做出貢獻。”

朔爾茨說：“到目前為止，這些會談是很好的，我們仍然有很好的會談在等着我們。最重要的是，它們是良好的關係。我感謝你的這種良好合作。”

在隨後的問答環節中，有記者向岸田文雄提問稱：“我有關於中國的問題要問岸田首相。朔爾茨總理已經修改了默克爾政府的對華友好路線，現在對中國採取了非常強硬的立場，包括在人權和民主方面。德國和日本在今年和明年擔任七國集團的主席國。你是否也談到了中國的問題以及來自中國在安全領域和人權領域的威脅？你們在哪些方面達成了一致？”

岸田文雄說：“非常感謝你。我已經和朔爾茨總理談過這個問題。我們在今年和明年擔任七國集團的主席國。我們就區域局勢和與區域局勢有關的各種問題交換了意見。我們非常公開地討論了這個問題，討論了關於中國東南海的局勢和現狀的改變，討論了反對這個問題。我們在這一點上達成了一致。我們還提出了我們對香港局勢和維吾爾族局勢的強烈關注。”

岸田文雄補充說：“此外，我們與德國有着共同的普世價值觀，希望共同應對國際社會的各種挑戰。我們對此也有共識。我這邊的這個問題就（回答）這麼多了。”

隨後，有記者提問稱：“我想問一下烏克蘭的情況。首相，貴國已經向烏克蘭提供了軍事保護設備。然而，你們的憲法禁止向烏克蘭提供武器。我想知道，你是否仍然支持像德國這樣的北約國家（向烏克蘭）提供重型武器。總理，今天聯邦議院以絕大多數票支持德國政府直接向烏克蘭提供重型武器的決定。儘管如此，問題仍未解決。我想知道，供應‘蓋帕德’防空坦克的決定是否也是供應‘豹’型主戰坦克、‘黃鼠狼’步兵戰車和重型火炮（如自行榴彈炮）打開了大門。”

該記者問：“如果我可以的話，再問一個關於烏克蘭的另一個方面，即能源供應的問題。俄羅斯已經停止向保加利亞和波蘭輸送天然氣。你是否擔心德國也會面臨這樣一個步驟？”

岸田文雄說：“那就從我開始吧。從我的角度來看，也許在第一部分：烏克蘭的情況，就德國而言：你們採取了安全措施。我認為我們在這裡已經取得了很大的轉機。我也想對此表示尊重。在我們國家，你提到了在日本的情況和對烏克蘭的支持。我們在這裡提供了自衛隊的物資，依據的是我們的《自衛隊法》，該法已經實施。我們這裡有一定的規定，有三個原則，我們必須注意。在此基礎上，我們提供了資金。”

岸田文雄說：“在這種不斷變化的情況下，我們當然必須始終考慮到烏克蘭的需求和願望，並與我們比較什麼是可行的。在此基礎上，我們將繼續提供支持。這意味着，除了剛才提到的貨物外，我們還有例如藥品和食品，這取決於烏克蘭的需求。我們隨後對此作出了回應。我們正在提供相應的資金。我們希望堅持這種做法。”

朔爾茨說：“我非常感謝德國聯邦議院今天對我所領導的政府的政策給予的明確支持，政府各黨派發起的動議，在此之外也得到了支持。這表明，在這樣一個充滿挑戰的時代，有可能推行一種政治策略，然後許多人也想支持這種策略。”

朔爾茨說：“在與俄羅斯對烏克蘭的攻擊有關的轉折點之後，我們作出了一個意義深遠的決定，即德國將向這個危機地區提供武器。這是德國多年來沒有採取的一個步驟，也得到了所有政黨的支持。在我們改變了這一點之後，許多其他歐洲國家也決定，他們將以不同於以往的方式提供武器。”

朔爾茨說：“我們一開始就採取了非常明確的措施，並從我們自己的庫存中提供了武器，這些武器也大大幫助了烏克蘭的防禦鬥爭，特別是反坦克武器和防空武器。同時，當涉及到反坦克地雷和反坦克定向地雷，以及其他許多與之相關的東西時，我們也調動了更多的庫存。”

朔爾茨說：“我們已經使來自工業部門的交付成為可能，我們已經與烏克蘭國防部進行了協調，現在正在處理和組織訂單，我們將在那裡為它們提供資金。我們已經承諾幫助東歐國家，這些國家往往也是北約國家，從來自西方生產的武器中獲得替換，使這些武器更加現代化，在經過培訓和具備後勤前提條件後也可以在那裡使用。我相信，這是對烏克蘭的具體、直接的幫助，這在不久的將來也很重要。”

朔爾茨說：“我們已經表示支持美國決定提供18門榴彈炮、大炮，並將在德國促進和組織培訓。這一點很重要，這樣它們就可以被部署。我們與荷蘭一起，正在制定一個關於我們如何也能在這一領域取得進展的項目。我們已經決定，為了防空目的，我們將提供適合這一目的的‘獵豹’式（防空坦克）。這一切也符合聯邦議院現在所做的決定。這正是我們現在將繼續實施的工作。我認為，現在在一些辯論中發出了明確的信號，這確實是件好事。這就是它的發展情況，我們是如何推進這一進程的。”

朔爾茨強調：“我們將繼續評估這一情況。考慮到烏克蘭不斷變化的威脅局勢，這一點是必要的。但我們將遵循這一方針。今天，我們收到了來自德國聯邦議院的一個非常強有力的授權。”

會上，有記者提問稱：“首相，你曾說過支持烏克蘭是你的責任。你（表現出）的團結得到了很多讚譽。當你們地區的民主國家受到壓力時，你們期望從你們的七國集團夥伴和北約那裡得到怎樣的團結回報？在確保你們自己的能源安全方面，特別是在液化天然氣方面，你們是否也請德國總理考慮一下？”

該記者還問到：“總理，你曾強調，日本，而不是中國，是你訪問的第一個（亞洲）國家，這是一個政治信號。當你談到德國工業的多樣化時，你是否也特別與企業談過在日本而不是中國投資的問題？”

岸田文雄說：“關於問題的第一部分：日本認為烏克蘭局勢已經動搖了整個國際秩序的基礎，這不僅與歐洲有關，也與亞洲有關。單方面改變現狀不僅影響到歐洲，也影響到印太地區，特別是東亞。這種情況絕不能在這裡發生。”

岸田文雄說：“我們需要對這種用武力改變現狀的做法發出一個明確的信息，即這將引發不可持續的成本。我相信這一信息也將面向亞洲。我認為重要的是，我們在這裡與七國集團、與國際社會一起採取這種強硬和堅定的立場。我們實施了空前嚴厲的制裁。除了制裁之外，我們當然必須繼續向烏克蘭人民提供人道主義支持。”

岸田文雄說：“此外，聯合國在這方面的作用當然也是一個重要問題。在聯合國改革和國際秩序模式的框架內，應該再次強調這些問題，以便能夠在這裡實施適當的改進和改革。這就是我的全部意見。”

朔爾茨說：“事實是，我們與日本有着密切的合作。根據傳統，日本和德國之間的經濟聯繫非常緊密，並且在未來將繼續如此。鑒於我們正在共同追求的重大技術項目，這一點自然更加適合。這兩個國家都是全球聯網的出口大國，他們的工業生產與許多其他國家不同。因此，我們必須開發技術，使我們能夠以這種方式組織經濟過程，使其成為氣候中立。這也將是日本和德國之間合作的一個主要領域。今天晚上我們想更詳細地討論的問題，如氫經濟的發展，將在我們必須做的事情中發揮突出作用。”

朔爾茨說：“除此以外 ，我們都同意：特別是，儘管目前的發展，我們反對所有‘脫鉤’的想法，反對經濟區域應該分離。我們贊成世界範圍內存在的開放、公平和基於規則的市場。但有一點是明確的：我們的公司和我們自己將盡一切努力，確保沒有人每次都依賴來自一個國家的供應鏈。這就是我們現在從烏克蘭危機中獲得的經驗。這將需要時間，但必須為我們發揮主要作用。有許多領域都有可能這樣做。但我們並不是唯一在做這件事的人。這在所有七國集團國家中都發揮着作用，並肯定會有助於提高成功的全球化的復原力。”