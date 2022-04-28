拜登將訪亞洲 加築與日韓同盟

美國/韓國/日本/拜登

據媒體評論說，在與中國和朝鮮的緊張關係中，美國總統拜登將於5月20日至24日訪問韓國和日本。而根據美國白宮的一份聲明稱，此行的目的是 "加深美國與日本和韓國政府、經濟和人民之間的聯繫"，並推動美國對自由和開放的亞太地區的堅定承諾。

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法新社引述白宮周三表示，在與中國和朝鮮的緊張關係中，美國總統拜登將於5月20日至24日訪問韓國和日本。

拜登將與5月10日上任的韓國新總統尹石烈和日本首相岸田文雄會面。

在東京，他還將會見 "四方 "國家的領導人，這是美國與澳大利亞、印度和日本的聯盟。這一非正式聯盟於2007年啟動，2017年恢復，以對抗中國的影響。

據該報道，拜登政府將亞太地區視為美國外交和國防政策的核心，以對抗中國的擴張，它特別指責中國想要控制國際貿易路線。

世界上最大的兩個經濟體在貿易、人權以及拜登所說的專制國家和民主國家之間更廣泛的鬥爭上發生衝突。

與此同時，朝鮮今年進行了一系列前所未有的破壞制裁的武器試驗，包括髮射遠程洲際彈道導彈（ICBM），引起了國際關注。

法新社說，然而，自2月底以來，對中國或朝鮮試驗的擔憂已經被俄羅斯入侵烏克蘭的事件所掩蓋。印度和該地區的許多國家擔心，烏克蘭危機將導致華盛頓對亞太地區失去關注。