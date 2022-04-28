拜登5月下旬出訪東亞盟國

拜登將出訪東亞盟國

美國總統拜登將在5月下旬訪問東亞盟國韓國和日本。韓國當選總統尹錫悅的發言人說，尹錫悅與拜登的會面預計將成為兩國增進戰略盟友關係的一個歷史轉折點。

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白宮27日宣布了拜登出訪東亞的消息，稱他5月20日至24日對韓國和日本的訪問將推進拜登-哈里斯政府對自由與開放印太地區的堅定承諾，並促進美國與條約盟國韓國和日本的同盟關係。

韓聯社星期四引述當選總統尹錫悅一名發言人的話說，尹錫悅將在5月21日與拜登會面，兩位領導人預計將討論韓美同盟關係、朝鮮問題及其他地區和國際事務，並將這次峰會描述為進一步發展兩國全面戰略同盟關係的一個歷史轉折點。

尹錫悅3月9日贏得了韓國總統大選，將在5月10日正式就職。他曾說，如果朝鮮似乎已準備好發動迫在眉睫的攻擊，先發制人的打擊可能是反擊朝鮮新型高超音速導彈的唯一途徑。

尹錫悅還表示會加大韓國軍方的威懾力，包括從美國購買更多的薩德反導系統，並強化與美國的同盟關係，但同時誓言要尋求建立韓國、朝鮮和美國三方的永久對話渠道。

朝鮮領導人金正恩4月25日在朝鮮人民軍建軍90周年閱兵式上警告說，核武不只用於防止戰爭發生，也會用於國家根本利益可能受到侵害的時候。

分析人士們說，金正恩的講話可能是針對尹錫悅早前有關先發制人的表述。

白宮星期三發出的新聞稿還說，拜登總統在訪問韓國後將到日本與首相岸田文雄舉行會晤，並與澳大利亞和印度領導人一道出席印太四方安全機制峰會。