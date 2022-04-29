土耳其召見德國駐安卡拉大使

政治

4月29日，土耳其召見了德國駐安卡拉大使。此前，十個國家駐土耳其大使聯合發布的一份聲明，他們要求當局釋放卡瓦拉，德國包括在內。卡瓦拉是64歲的土耳其企業家、文化資助人從2017年至今一直被拘禁，儘管2019年歐洲人權法院（EGMR）已經要求土耳其將其釋放，但是土當局一直將此裁決置若罔聞。

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卡瓦拉被指控在2013年資助反對政府的抗議活動，以及在2016年發生的未遂政變中進行"政治和軍事間諜"活動。針對他和另外50名被告的審理工作正在進行之中，預計11月底庭審會繼續。卡瓦拉的支持者認為，相關指控具有政治動機。卡瓦拉在土耳其因熱衷於慈善事業和資助文化項目而頗具知名度。

圍繞卡瓦拉的風波可能會給作為北約盟友的土耳其與歐盟以及美國之間的關係造成嚴重損傷。尤其德國和土耳其之間的關係才剛剛開始逐漸回暖，之前因為德國籍公民在土耳其被監禁，兩國關係陷入冰期。

德國自民黨、基民盟和綠黨的政治人物紛紛對土耳其有意驅逐大使的計畫提出譴責。來自綠黨的聯邦議院副議長席羅特（Claudia Roth）對德新社表示，必須要"在國際上勇於反抗埃爾多安的威權政策"，她呼籲採取制裁措施，停止向土耳其出口軍備。

土耳其反對黨領袖奎里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）也強烈抨擊埃爾多安的表態。他在推特上發文指出，埃爾多安此舉並非代表土耳其的國家利益，而是意圖激化矛盾，轉移民眾對於國內經濟蕭條的注意力。