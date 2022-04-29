朝鮮修復豐溪里核試驗場第3號坑道 文在寅稱應提升防禦力應對朝鮮核導

朝鮮/核武

美國的朝鮮專題網站“北緯38度”報道稱，商業衛星圖像顯示朝鮮仍在對豐溪里核試驗場第3號坑道進行修復。韓國總統文在寅29日邀請軍方幹部在青瓦台共進午餐時表示，朝鮮越是提升核導戰鬥力，韓國就越要提升防禦和應對能力。

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朝鮮於2018年5月在外媒記者的見證下炸毀位於鹹鏡北道吉州郡的豐溪里核試驗場3號坑道入口。該坑道原入口至今仍被石堆阻隔，朝鮮正在重挖通往坑道內部的新入口。報道指出，坑道新入口建成與否和內部具體狀況尚不得而知。但為了將重型設備運入內部，新入口外側地面平整作業已完成，擋土牆也進行了修繕擴充。完成地面平整作業的東側已建起小規模配套建築樓，坑道附近還新建了8處小樓和車間等構築物。但北側和西側入口尚無任何特別動向。

朝鮮曾於1月暗示將撤銷暫停核試驗和洲際彈道導彈試射承諾，並於上月試射洲際彈道導彈，近期還修復豐溪里核試驗場第3號坑道。外界據此預測，朝鮮將在近期實施核試驗。

金正恩在最近的閱兵式講話中揚言，朝鮮發展核武旨在遏制戰爭，但若我們不想看到的情況發生，核武的用途則不能局限於遏制戰爭，不得不按次要目的使用核武。朝鮮問題專家洪民指出，金正恩此番表述暗指朝鮮的核武戰略將由守轉攻，並且將採取“發展核武”與“對美談判”脫鉤的雙軌策略。

韓國總統文在寅周五表示，韓國的安全關切正是朝鮮。如果說這是我們所面臨課題的一半，那麼另一半便是成為國際上能夠守護自身安全的強國。應對朝鮮的武力威脅雖是當前的第一要務，但韓國必須維持不會被任何國家侵略的強大國防力量。