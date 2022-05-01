美國立場強硬：除非拒絕普京 否則拜登或不出席20國峰會

美國/俄羅斯/印尼/G20

今年的20國集團峰會將於11月在印度尼西亞巴厘島舉行。美國白宮正在發出信號說，今年擔任20國集團(G20)主席國的印度尼西亞決定邀請烏克蘭參加11月在巴厘島舉行的峰會不足以確保美國總統拜登與會，——除非俄羅斯總統普京被排除在這次峰會之外。此前有消息說，為了平衡，印度尼西亞邀請烏克蘭總統澤連斯基與會，稍早印尼正式邀請普京與會。但最終印尼政府可能不得不決定，是否願意用普京的出席來換取幾位西方領導人的缺席。

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據美國之音署名維達庫斯瓦拉報道稱，白宮新聞秘書莎琪周五(4月29日)對記者們說，“我們的理解是，他們在入侵前確實邀請了俄羅斯。當然，你可以向印尼方面證實這一點。我們私下也與他們進行了接觸。我們已向他們表達了我們的看法，即我們認為他們(俄羅斯)不應該參與其中。”

西方領導人要求將俄羅斯踢出這個由世界20個最大經濟體組成的集團，但這可能是一個比較難以實現的目標。美國總統拜登、加拿大總理特魯多和澳大利亞總理莫里森等人對普京參加這次峰會表示了關切，並發出信號說，如果普京與會，他們將不會出席。

莎琪提到，拜登政府歡迎雅加達邀請烏克蘭的舉動，但對莫斯科在20國集團峰會之前從這場戰爭中找出一個外交退路持悲觀態度。莎琪稱，“到目前為止，我們顯然還沒有看到俄羅斯計畫建設性地參與外交談判的跡象，”她說，“我們當然希望這種情況會改變，因為很顯然，外交會談和對話是結束這場衝突的方式，普京總統明天就可以結束這場衝突，也可以現在就結束。”

是拜登此前提議說，如果其他成員國不同意把俄羅斯踢出20國集團，那麼基輔應參加20國集團的會議。他是上個月在布魯塞爾與北約成員國和歐洲盟國舉行會議後提出這一觀點的。他當時說，他們在會上討論了將普京驅逐出20國集團的問題。

星期五早些時候，印尼總統佐科·維多多宣布，他已邀請烏克蘭總統澤連斯基參加11月在巴厘島舉行的這次經濟論壇峰會。

美國之音說，西方領導人要求將俄羅斯踢出這個由世界20個最大經濟體組成的集團，但這可能是一個比較難以實現的目標。美國總統拜登、加拿大總理特魯多和澳大利亞總理莫里森等人對普京參加這次峰會表示了關切，並發出信號說，如果普京與會，他們將不會出席。

分析人士指出，在中國支持莫斯科留在20國集團的情況下，維多多的處境很艱難。最終，他的政府可能不得不決定，東道主印尼是否願意用普京的出席來換取幾位西方領導人的缺席。

該報道說，雅加達為擔任20國集團輪值主席國確立了三大主軸：全球衛生架構、可持續能源轉型和數字轉型。印尼選擇“共同復蘇，強勁復蘇”作為今年峰會的主題。這一提議可能會因普京發動的戰爭所引發的新的地緣政治競爭而土崩瓦解。