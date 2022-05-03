日本和泰國共同表示反對以武力單方面改變現狀

泰國

岸田首相於日本時間5月1日抵達泰國，這是繼印度尼西亞和越南之後他這次出訪所訪問的第三個國家。 5月2日，在泰國政府所舉行的歡迎儀式結束後，他與巴育總理舉行了首腦會談。

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會談後岸田文雄首相表示：由於包括與俄羅斯的關係在內的各種原因，與G7反應不同的國家不在少數。我們會盡量與這些國家溝通，尤其是與亞洲及東盟國家的交流十分重要。

岸田首相說：“在與巴育總理的會談中，我們關於在任何地區，都不允許破壞主權或領土完整，或以武力單方面改變現狀的問題上達成共識，同時在反對使用大規模殺傷性武器及以此進行恐嚇的問題上達成共識。”

泰國今年是APEC（亞太經合組織）的輪值主席國，俄羅斯也是這個組織的成員，儘管泰國對俄羅斯入侵烏克蘭表示擔憂，但是採取了中立立場。

岸田首相指出：“巴育總理表示：他將繼續（向烏克蘭及其鄰國）提供追加的人道主義援助，我們也就在這一領域進行合作達成共識。”

岸田文雄與泰國總理巴育2日還宣布，雙方將締結新的防務條約，推動日本向泰國轉讓國防裝備和技術。

巴育總理在聯合聲明中表示，該協議“有助於改善國防，並與日本對泰國國防活動的投資相關，這是泰國的一個重要目標。”

而日本內閣廣報官四方敬之2日對記者表示，日本將提供500億日元，以支持泰國針對新型冠狀病毒的措施。