岸田訪問英國 將簽署安全保障方面協定

日本/英國

英國首相約翰遜2022年5月5日在唐寧街10號，與到訪的日本首相岸田文雄會談。

日本時間5日凌晨，日本首相岸田文雄抵達他在東南亞和歐洲訪問的最後一個國家--英國。在日本時間5日晚與約翰遜首相舉行首腦會談，雙方將確認在對俄羅斯的制裁方面進行合作，並將齊心協力支持烏克蘭。日英兩國為了加強安全合作，將商討簽署規定英軍和日本自衛隊在聯合訓練時措施的《日英便捷化協議》。

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這是岸田首相自去年11月在參加聯合國氣候變遷大會（COP26）峰會以來第二次訪問英國。

英國政府5日宣布，在倫敦舉行的英日首腦會談上，將就簽署《日英便捷化協議》達成基本協定，明確兩國在安全保障方面合作的前景。該協議規定，英國將進一步加強其在印太地區的參與,以促進印太地區的穩定,實現自由開放的印度洋-太平洋的構想，

此外，預計兩首腦將就英國加入跨太平洋夥伴關係協定（TPP）展開討論，以加強經濟領域的關係。

英國方面還將在6月底之前取消對福島縣等生產食品的進口限制。英國首相官邸4日宣布，將取消對來自福島縣的蘑菇和部分海產品、宮城縣的山菜等9個縣的23種食品進行放射性物質檢查的進口限制。

該項進口限制是以2011年東日本大地震核事故為依據，取消這項限制的決定預計今年6月底前完成議會程序。

取消限制以後，也不再需要證明23種食品的生產區域來自這9個縣以外。

此外，岸田首相還將在首腦會談前在倫敦金融城，以他所倡導的“新資本主義”為主題發表主旨演講。

兩國領導人還將就烏克蘭局勢交換意見，並將同意與時俱進，減少對俄羅斯能源供應的依賴。

約翰遜首相表示：“日本和英國都是偉大的島國，岸田首相的訪問將加速日英之間密切的防務關係，並建立貿易夥伴關係。”

作為日英關係密切的象徵，英方將以儀仗隊歡迎岸田首相，並計畫由皇家空軍進行禮儀性飛行。

另據報道，正在英國訪問的日本國家安全保障局局長秋葉剛男於日本時間4日在倫敦會見了英國國家安全顧問斯蒂芬·洛夫格羅夫，雙方進行了約45分鐘的會談。

他們就烏克蘭局勢交換了意見，並確認包括日本、英國和七國集團在內的國際社會將繼續密切合作。

他們還就朝鮮4日發射彈道導彈討論了朝鮮局勢，一致認為這次發射是絕對不可接受的，並確認將繼續密切合作加以對應。