日本與越南共同表示反對以大規模殺傷武器進行恫嚇

日本/越南

日本首相岸田文雄當地時間5月1日上午，在越南總理府會見了越南總理範明正，這是岸田首相與範明正總理的第三次會晤。2021年10月岸田首相就任後，越南總理範明正是首位訪問日本的外國領導人。

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圍繞俄羅斯入侵烏克蘭問題，岸田首相在會談開始就以俄羅斯入侵烏克蘭為背景表示，“世界正處於關係到國際秩序根基的歷史的十字路口”，並尋求越南方面對日本加強對俄羅斯的壓力的理解。 兩位領導人確認，烏克蘭的主權和領土完整必須得到維護，兩位領導人還確認了立即停火和人道主義援助的重要性，他們表示，兩國一致反對以大規模殺傷性武器進行威嚇，反對襲擊平民。

越南與俄羅斯兩國有着悠久的歷史淵源，關係密切，越南擁有許多俄羅斯製造的武器。聯合國通過的關於包括譴責俄羅斯在內的烏克蘭局勢的三項決議，越南兩項棄權，對聯合國大會關於暫停俄羅斯在聯合國人權理事會成員資格的決議，越南投反對票。會談後，岸田首相在聯合新聞發布會上，在避免點名批評俄羅斯的同時指出：“不允許在任何地區以武力改變現狀”，而範明正說，越南已決定向烏克蘭提供人道主義援助。

岸田表示今年將開始支持提高越南軍隊的網絡安全能力。將以日本防衛省為主體，支持加強應對網絡攻擊的能力。

會談中，中國進軍海洋也成為議題。兩首腦以越南和中國圍繞南海所有權方面的對立為背景指出：兩國領導人在“強烈反對在南海以強權為背景單方面改變現狀的企圖”方面取得一致。兩位領導人確認，他們將密切合作，共同應對朝鮮的核武器和導彈開發及綁架日本人問題。針對聯合國安理會在對應克蘭局勢上被時指責為“機能不全”，兩國領導人在聯合國安理會改革的重要性上達成共識。

兩國領導人表示同意繼續為實現“自由開放的印太地區”而共同努力。

5月1日下午，岸田總理在與越共中央總書記阮富仲和越南國家主席阮春福會面後，乘坐政府專機前往了此次出訪的第三個國家泰國。