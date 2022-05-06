世衛敢稱印度新冠致死人數475萬 新德里生氣反駁

印度/新冠病毒/死亡人數

根據印度正式公布的數據，2020年到2021年間，有48萬1000人因染新冠病毒喪生。但世界衛生組織（WHO）估計，自2020年以來，印度約475萬人死亡可能歸因於這場疫情危機。印度對世界衛生組織的說法很光火，多次駁斥。

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據法新社報道，世界衛生組織（WHO）估計印度與疫情相關死亡總人數，是印度官方數據10倍，招致印度強烈抨擊，稱那個數據存在缺陷。根據世界衛生組織估計，自2020年以來，印度約475萬人死亡可能歸因於這場疫情危機，要不是直接感染新冠病毒而死，就是因為衛生系統或社會受疫情間接影響喪命。世衛組織的數據落在330萬到650萬估計範圍之內，這讓全球因疫情而死的人有近1/3是在印度。

而印度正式公布的數據，指2020年到2021年間，有48萬1000人因染新冠病毒喪生。

在WHO公布那個數據後，印度就不斷反駁WHO的計算方式。印度衛生與家庭福利部發布聲明，指責WHO的數據「未充分解決印度擔憂的問題」。印度官方聲明中提到，鑒於「真實數據」的可獲得性，數學模型不應用來預設印度的超額死亡率。

印度還表示，就國土幅員、多樣性和13億人口規模，意味着這種「一體適用」的統計方式不適合用在印度。

新冠病毒的Delta變異病毒株於2020年10月在印度首度被發現，2021年4月時病例激增，成為印度最多人感染的病毒。根據印度官方數據表示，印度近52萬5000人死於新冠病毒，其中包含了今年病逝的人。

法新社說，但專家一直認為，真正的死亡人數比那高出數倍。