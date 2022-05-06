美方：朝鮮會重啟核試驗

可能核試驗

美國6日警告說，儘管目前的外交僵局仍發出新的對話呼籲，朝鮮可能很快進行自 2017 年以來的首次核試驗。美國國務院發言人波特（Jalina Porter）告訴媒體，平壤“正在豐溪里核試驗場做準備，最早可能在本月進行核試驗，這將是它的第七次核試驗”。

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她補充說： “上述預測與朝鮮自己最近發表的公開聲明一致。” 美國方面確保美國政府已與其盟友分享，並將“繼續”與他們“密切協調”。

自 2017 年以來，金正恩政權已停止發射洲際彈道導彈和核試驗。朝鮮在 3 月底發射了一枚洲際導彈，部分打破了這一禁令，許多觀察家預計朝鮮將很快測試一種原子武器，因為他在 2006 年至 2017 年期間已經進行了六次。

朝鮮最後一次核試驗也是最強大的氫彈，估計當量為 250 千噸。 衛星圖像顯示豐溪里遺址的隧道中有新活動跡象。據朝鮮人稱，後者於 2018 年在金正恩和當時的美國前總統特朗普的歷史性峰會之前被拆除，這標誌着一個已經持續了很長時間的對話階段的開始。

美國總統拜登（Joe Biden）曾表示，他已準備好重啟對話，商討朝鮮的無核化問題，但拜登的承諾目前僅僅停留在口頭上。

相反，自今年年初以來，朝鮮一直在增加對聯合國安理會決議禁止的軍備試驗。 美國國務卿布林肯周五重申，“美國仍然決心進行外交交流”，呼籲朝鮮“進行對話”。 到目前為止，拜登政府寧願拒絕認為多次試射導彈是“挑釁”行為。 拜登的反應仍然相對溫和，對朝鮮主要是象徵性的制裁。。

周五，美國財政部口氣硬了起來，“首次”提出了制裁“加密貨幣混合器”，這是一項被懷疑為“非法”朝鮮金融活動提供便利的複雜服務。 這個“混幣器”Blender.io 被指幫助清洗世界上“最大的加密貨幣搶劫案”的部分戰利品—3 月下旬華盛頓將 6.2 億美元的盜竊案歸咎於與平壤有關的一群黑客。

美國國務卿布林肯在一份聲明中說：“為了規避聯合國和美國的嚴厲制裁，朝鮮已轉向從加密貨幣交易所竊取資金”，為其非法的大規模殺傷性武器計畫和彈道導彈創造收入。”。

4 月中旬，美國當局指控拉紮路斯集團 Lazarus 和 APT38（與隱居政權“有關聯”的黑客）在 3 月底 Axie Infinity 視頻遊戲遭到黑客攻擊後盜竊了 6.2 億美元的以太坊。

Axie Infinity 是一款基於區塊鏈的遊戲，是一種無法更改的去中心化數字賬本。它允許您以 NFT、數字代幣的形式賺錢。

據美國財政部稱，在被盜的 6.2 億美元中，有超過 2050 萬美元被使用 Blender 洗錢。 根據財政部的說法，英文Blender 本意是廚房攪拌機，它也是一種服務，可以“通過混淆其來源、目的地和交易對手的水域”來幫助清洗黑客勒索的資金。