可能核試驗

美方：朝鮮會重啟核試驗

發表時間：

Le régime de Kim Jong Un avait cessé depuis 2017 les tirs de missiles balistiques intercontinentaux et les essais nucléaires
Le régime de Kim Jong Un avait cessé depuis 2017 les tirs de missiles balistiques intercontinentaux et les essais nucléaires © AFP
作者： 法廣
7 分鐘

美國6日警告說，儘管目前的外交僵局仍發出新的對話呼籲，朝鮮可能很快進行自 2017 年以來的首次核試驗。美國國務院發言人波特（Jalina Porter）告訴媒體，平壤“正在豐溪里核試驗場做準備，最早可能在本月進行核試驗，這將是它的第七次核試驗”。

廣告

她補充說： “上述預測與朝鮮自己最近發表的公開聲明一致。” 美國方面確保美國政府已與其盟友分享，並將“繼續”與他們“密切協調”。

 

自 2017 年以來，金正恩政權已停止發射洲際彈道導彈和核試驗。朝鮮在 3 月底發射了一枚洲際導彈，部分打破了這一禁令，許多觀察家預計朝鮮將很快測試一種原子武器，因為他在 2006 年至 2017 年期間已經進行了六次。

朝鮮最後一次核試驗也是最強大的氫彈，估計當量為 250 千噸。 衛星圖像顯示豐溪里遺址的隧道中有新活動跡象。據朝鮮人稱，後者於 2018 年在金正恩和當時的美國前總統特朗普的歷史性峰會之前被拆除，這標誌着一個已經持續了很長時間的對話階段的開始。  

美國總統拜登（Joe Biden）曾表示，他已準備好重啟對話，商討朝鮮的無核化問題，但拜登的承諾目前僅僅停留在口頭上。

相反，自今年年初以來，朝鮮一直在增加對聯合國安理會決議禁止的軍備試驗。 美國國務卿布林肯周五重申，“美國仍然決心進行外交交流”，呼籲朝鮮“進行對話”。 到目前為止，拜登政府寧願拒絕認為多次試射導彈是“挑釁”行為。 拜登的反應仍然相對溫和，對朝鮮主要是象徵性的制裁。。

周五，美國財政部口氣硬了起來，“首次”提出了制裁“加密貨幣混合器”，這是一項被懷疑為“非法”朝鮮金融活動提供便利的複雜服務。 這個“混幣器”Blender.io 被指幫助清洗世界上“最大的加密貨幣搶劫案”的部分戰利品—3 月下旬華盛頓將 6.2 億美元的盜竊案歸咎於與平壤有關的一群黑客。

美國國務卿布林肯在一份聲明中說：“為了規避聯合國和美國的嚴厲制裁，朝鮮已轉向從加密貨幣交易所竊取資金”，為其非法的大規模殺傷性武器計畫和彈道導彈創造收入。”。

4 月中旬，美國當局指控拉紮路斯集團 Lazarus 和 APT38（與隱居政權“有關聯”的黑客）在 3 月底 Axie Infinity 視頻遊戲遭到黑客攻擊後盜竊了 6.2 億美元的以太坊。

Axie Infinity 是一款基於區塊鏈的遊戲，是一種無法更改的去中心化數字賬本。它允許您以 NFT、數字代幣的形式賺錢。

 據美國財政部稱，在被盜的 6.2 億美元中，有超過 2050 萬美元被使用 Blender 洗錢。 根據財政部的說法，英文Blender 本意是廚房攪拌機，它也是一種服務，可以“通過混淆其來源、目的地和交易對手的水域”來幫助清洗黑客勒索的資金。

下載法廣應用程序跟蹤國際時事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw