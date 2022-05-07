阿富汗：最高領導人命令婦女在公共場合穿戴罩袍布卡

阿富汗/塔利班

5月3日星期二，在阿富汗喀布爾的街道上，穿着罩袍的婦女和塔利班士兵。

阿富汗最高領導人周六（5月7日）下令，阿富汗婦女現在必須在公共場合穿戴罩袍（一種全臉面紗），這是自塔利班8月重新掌權以來對婦女自由施加的最嚴格限制。

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據本台報道，5月7日星期六，塔利班政府在喀布爾的新聞界面前公布了由希巴圖拉-阿昆紮達（Hibatullah Akhundzada）簽署的法令，稱 "阿富汗婦女應該穿上Chadri（罩袍的另一個名稱），指這是傳統、值得尊重。

法令說，"年齡不大不小的婦女在面對非其家庭成員的男子時，應戴上面紗"，以免刺激。如果她們在外面沒有重要的事情要做，那麼 "她們最好留在家裡"。

塔利班在1996年至2001年第一次執政期間也強行實施了罩袍，當局引據伊斯蘭教法（Sharia）的極端嚴格的解釋，曾大力壓制婦女的權利。

塔利班於8月中旬重新掌權，結束了美國及其盟國20年的佔領，美國及盟國於2001年將塔利班趕出阿富汗。塔利班曾承諾這次掌權會靈活開放。但他們很快就背棄了承諾，逐漸再次收緊婦女權利，並將婦女贏得的20年的自由一掃而空。現在，阿富汗婦女基本上被排除在政府工作之外，並被禁止單獨旅行。

今年3月，塔利班關閉了對女孩開放的高中和大學，而此決定就在宣布重新開放學校幾個小時之後作出。這種出乎意料的轉變，除了說女孩的教育應該符合伊斯蘭教法之外，沒有任何其它解釋的理由。國際社會對此感到憤怒。