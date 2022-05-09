總理辭職 斯里蘭卡群眾持續包圍總理官邸 警方鳴槍驅散 發表時間： 09/05/2022 - 23:01 Des manifestants et des partisans du gouvernement s’affrontent devant la résidence officielle du premier ministre sri-lankais, Mahinda Rajapaksa, à Colombo, le 9 mai 2022. © ISHARA S. KODIKARA / AFP 作者： 法廣 2 分鐘 斯里蘭卡總理官邸9日傳出槍聲，數千示威民眾闖入官邸大門，並縱火焚燒門口一輛卡車。在經濟危機引發抗議風潮下，總理馬欣達·拉賈帕克薩辭職。 廣告 繼續瀏覽後續 警方消息人士證實，為防群眾繼續衝破官邸的安全內圈，在場警察曾對空鳴槍。警方並發射催激瓦斯以嚇阻人群，這些人群有意報復9日稍早遭政府支持者毆打。 官員表示，軍方也出動了數百名部隊，保護身在官邸內的馬興達．拉賈帕克薩和幕僚。群眾無視當局9日稍早宣布的無限期宵禁，持續包圍總理官邸。警方通報，其他地點也有數十名執政黨籍政治人物的住宅遭到憤怒的群眾攻擊。抗議民眾和宗教領袖並要求總理的胞弟戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）總統，為斯國獨立以來最嚴重的經濟危機引咎辭職。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 斯里蘭卡