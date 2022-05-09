斯里蘭卡群眾持續包圍總理官邸 警方鳴槍驅散

總理辭職

斯里蘭卡總理官邸9日傳出槍聲，數千示威民眾闖入官邸大門，並縱火焚燒門口一輛卡車。在經濟危機引發抗議風潮下，總理馬欣達·拉賈帕克薩辭職。

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警方消息人士證實，為防群眾繼續衝破官邸的安全內圈，在場警察曾對空鳴槍。警方並發射催激瓦斯以嚇阻人群，這些人群有意報復9日稍早遭政府支持者毆打。

官員表示，軍方也出動了數百名部隊，保護身在官邸內的馬興達．拉賈帕克薩和幕僚。

群眾無視當局9日稍早宣布的無限期宵禁，持續包圍總理官邸。警方通報，其他地點也有數十名執政黨籍政治人物的住宅遭到憤怒的群眾攻擊。

抗議民眾和宗教領袖並要求總理的胞弟戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）總統，為斯國獨立以來最嚴重的經濟危機引咎辭職。